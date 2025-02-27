Üniversite kampüsünde 'kar festivali'

Festivale katılan yüzlerce öğrenci, hem eğlendi hem de karda yürümenin ve manzarasını seyretmenin keyfini yaşadı.

Türkiye'de bir ilk olarak Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) kampüsündeki kayak tesisinde 4'üncü Kar Festivali" düzenlendi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Eren Holding temsilcisi Metin Kazaz ile bazı kurum amirleri ve öğrenciler festivale katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Vali Ahmet Karakaya, kar yağışı sonrası ortaya çıkan güzel manzaralarda halkın karın tadını çıkardıklarını söyledi. Vali Karakaya, "Kar yağışının getirdiği bazı zorluklar, bazı meşakkatler elbette var. Bunu belediye, özel idare, emniyet ve jandarmamız vatandaşımızın hayatın olumsuz etkilenmemesi için elinden gelen çalışmaları gerçekleştiriyor. Tabii kar yağışının ayrı bir güzelliği de var. Kar yağışının insanlarda nostaljik, romantik bir algısı vardır, aynı zamanda berekettir. Kar yağışının yaz aylarında da etkisi olduğu için çok kıymetli. Bunun değerini bilmek durumundayız. Bunun bir de turizm boyutu ya da eğlence boyutu var. Öğrencilerimiz ya da Bitlisimizde görev yapmaya gelen memur kardeşlerimiz ve elbette Bitlis'in yerlisi kıymetli hemşehrilerimiz, bu kar yağış sonrası ortaya çıkan güzel manzaraların tadını çıkarırken, aynı zamanda kayak ya da kızakla aileleriyle arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmenin de keyfini yaşıyorlar. Bitlis Eren Üniversitesi'nde eğitim gören bütün öğrencilerimiz eğitim süreçleri devam ettikten sonra, kentten güzel anılarla ayrılsınlar. Bu anıların önemli bir parçası da her biri kayak yapmayı öğrensinler istiyoruz. Bu çerçevede bu tarz şenlikler Bitlis'te yaşayan hemşehrilerimizin, öğrencilerimizin bu alana dikkatini çekme noktası da önemlidir. Ben tekrar Bitlis şehrimizin önemli turizm alanlarından birisi olan kayağın gelişmesi için üniversitemizle, belediyelerimizle bütün paydaşlarımızla birlikte çaba sarf edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bu festivalin hazırlanmasında emeği geçenleri de kutluyorum" diye konuştu.

'TURİZM ALANINDA İHTİSAS ÜNİVERSİTESİYİZ'

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise kayak tesisinin sadece festival için değil, öğrencilerin kayak öğrenmelerini sağlamak için de etkin şekilde kullanıldığını söyledi. Prof. Dr. Elmastaş "Festival, Bitlis'te olması gereken önemli faaliyetlerden birisi. Bitlis, kar örtüsünün en fazla olduğu illerden biri. Kar örtüsünü, bizim bu anlamda turizm çerçevesine değerlendirmemiz gerekiyor. Bitlis Eren Üniversitesi olarak, turizm alanında İhtisas Üniversitesi'yiz. Turizm alanının önemli alanlardan birisi de kayak turizmi. Biz bu anlamda da bu tesisimizin daha da güçlenmesi, aktif olarak kullanılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu tesislerin sayısının da arttırılması gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda turizmin daha da hareketlenmesi, turizmin daha da gelişmesi için bizim kış şartlarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da festivale dair, "Allah'a hamdolsun son 4-5 yıldır Bitlis'te hem ulaşımda hem şehir yaşamında hem de kayak merkezlerinde bu karı meşakatten çıkartıp zevke, sefaya, eğlenceye dönüştürdük ve bunda tabii rektörümüzün de büyük bir emeği var. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Bölgede en çok kar alan yer yine Bitlis oldu. Tabii bu kar yağdıkça biz de eğlenceleri çoğaltacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi ile öğrencilerden oluşan kayak takımı da ellerinde Türk bayraklarıyla gösteriler yaptı. Çeşitli yarışmaların düzenlendiği festivalde öğrenciler halaylar çekip doyasıya eğlenirken, festivalde çeşitli ikramlar da yapıldı.