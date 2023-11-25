Üniversite kampüsünde ‘kız meselesi’ kavgası. Yumruklar havada uçuştu

İstanbul Avcılar’da bulunan üniversite kampüsünde kız meselesinden dolayı çıkan kavgada yumruklar konuştu. Güvenlik görevlileri olaya güçlükle müdahale etti.

KAYNAK: İHA
Üniversite kampüsünde ‘kız meselesi’ kavgası. Yumruklar havada uçuştu

Avcılar’da aralarında kız arkadaş meselesi olduğu iddia edilen şahıslar, üniversiteyi birbirine kattı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavganın o anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi’ndeki bir üniversitede meydana geldi. Üniversite kampüsünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sebebinin kız arkadaş meselesi olduğu iddia edilirken, çok geçmeden taraflar arasında sinirler gerildi.

Birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldıran şahıslar, kampüsü birbirine kattı. Üniversitedeki diğer öğrenciler panikle çığlık atarken, güvenlik görevlileri ise şahıslara güçlükle müdahale etti. Kavga tarafların dağılması ile son bulurken, yaşanan o anlar ise çevredeki bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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