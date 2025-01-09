Üniversite kampüsünde şüpheli paket alarmı

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan paketin içinden giysi çıktı.

Sinop Üniversitesi Kampüsü girişine bırakılan paket korku ve paniğe neden oldu. Olay, saat 18.45'te saatlerinde Sinop Üniversitesi Kampüsü B giriş kapısında gerçekleşti. Yapılan şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlayarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Bomba imha uzmanları, paketi inceledikten sonra kontrollü şekilde paketi patlattı. Yetkililer, patlatılan paketin içerisinden giysiler çıktığını belirtti.

Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü ve paketin kim veya kimler tarafından bırakıldığının incelendiği belirtildi.