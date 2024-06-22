Üniversite mezunu hamile kadını temizlikçi yaptılar! Belediyeden tepki çeken sürgün kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Üniversite mezunu hamile kadını temizlikçi yaptılar! Belediyeden tepki çeken sürgün kararı

Mersin’in Tarsus Belediyesi, tartışmalı bir karara imza attı. Belediyeye bağlı Halk Market’te satış elemanı olarak çalışan 5 aylık hamile Hacer Kaya, ani bir kararla Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne sürgün edildi.

Üniversite mezunu olan Hacer Kaya, Tarsus İlçe Belediyesi’ne bağlı Halk Market kadrosunda satış elemanı olarak görev yapıyordu. Ancak 31 Mart Yerel Seçimi’ni kazanan CHP’li Belediye Başkanı Ali Boltaç, Kurban Bayramı öncesi ani bir kararla Hacer Kaya’yı Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne sürgün etti.

Genç kadın, bu görev değişikliğiyle karnındaki 5 aylık bebeğiyle birlikte cadde ve sokaklarda çöp toplamaya başladı. Hacer Kaya’nın, hiçbir gerekçe gösterilmeden beden işçisi olarak görevlendirilmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Birçok kadın kullanıcı, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Eleştirilerin odağında ise CHP’li Başkan Ali Boltaç’ın sessiz kalması yer aldı.

Hacer Kaya ile yaşanan sürgünün tek örnek olmadığı, daha önce de 7 aylık hamile ve ayağından engelli bir kadın çalışanın Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosuna atanarak sokakta temizlik görevi yaptırıldığı ifade ediliyor.

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