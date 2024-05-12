Üniversite öğrencileri çocukları şenlendirdi

Kaynak: İHA
Üniversite öğrencileri çocukları şenlendirdi
Erzincan’da yapılan etkinlikle ilköğretim öğrencileri üniversiteli öğrencilerle oyunlar oynayarak eğlendiler.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin Genç Yeryüzü Doktorları, Görsel Sanatlar Kulübü ve Matematiksel Düşünce Kulübü öğrencileri ilköğretim öğrencileriyle bir araya gelerek toplandılar.

Üniversite öğrencileri ilköğretim öğrencilerine yönelik sağlık, matematik ve sanat etkinlikleri gerçekleştirdiler.

Aziz ve Mehmet Torun İlkokulunun tüm öğrencileriyle bilgi yarışması, zeka oyunları ve sanatsal etkinlikler düzenlenirken, ilköğretim öğrencileri Gençlik Merkezinden Abdullah Yılmaz’ın palyaço performansı ve çocuk oyunlarıyla doyasıya bir gün geçirdiler.

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