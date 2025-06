Üniversite öğrencileri​​​​​​​ Rubik küpü saliseler içinde çözen robot geliştirdiler

Bu başarı, önceki rekoru yaklaşık üçte bir oranında geride bıraktı.

Purdue Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, özel olarak tasarladıkları bir robotla Rubik Küpü'nü sadece 0.103 saniyede çözerek yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı. Bu süre, bir önceki rekor sahibi robotun yaklaşık üçte biri kadar bir zamana denk geliyor. Ancak bu yeni rekor, sadece daha hızlı hareket eden bir robot inşa etmekle elde edilmedi. Öğrenciler, yüksek hızlı ancak düşük çözünürlüklü kamera sistemleri, dayanıklılığı artırılmış özel bir küp ve insan hız küpçüleri arasında popüler olan özel bir çözme tekniğinin bir kombinasyonunu kullandı.

Rubik Küpü çözme robotları arasındaki rekabet, 2014 yılında Lego Mindstorms parçaları ve bir Samsung Galaxy S4 kullanılarak yapılan Cubestormer 3 adlı robotun ikonik bulmacayı 3.253 saniyede çözmesiyle başlamıştı. Bu süre, o dönemde herhangi bir insan veya robottan daha hızlıydı. (Bir insanın Rubik Küpü'nü çözme konusundaki mevcut dünya rekoru, sadece 3.05 saniye ile Xuanyi Geng'e ait.) On yıl boyunca mühendisler bu rekoru yüzlerce milisaniyeye indirmeyi başardı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında, Japonya'daki Mitsubishi Electric mühendisleri, bir küpü 0.305 saniyede çözen bir robotla dünya rekorunu kırmıştı. Bu rekor, Purdue Üniversitesi Elmore Ailesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi'nden Junpei Ota, Aden Hurd, Matthew Patrohay ve Alex Berta'dan oluşan ekibin bu rekoru kırmasından neredeyse bir yıl öncesine kadar geçerliliğini korudu. Öğrencilerin robotu "Purdubik’s Cube" olarak anılmaya başlandı. Robot rekorunu yarım saniyenin altına indirmek, Lego'dan uzaklaşmayı ve bunun yerine endüstriyel motorlar gibi optimize edilmiş bileşenler kullanmayı gerektirdi. Ancak rekoru sadece 0.103 saniyeye indirmek, Purdue ekibinin milisaniyelerden tasarruf etmek için birden fazla yeni yol bulmasını zorunlu kıldı.

REKORUN ARKASINDAKİ TEKNOLOJİ

Ekip üyelerinden Matthew Patrohay, The Verge'e yaptığı açıklamada, "Önceki dünya rekortmenlerinin yaptığı her robot, bir nevi yeni bir şeye odaklanmıştı," dedi. MIT yüksek lisans öğrencilerinin 2018'de rekoru kırdığında, önceki rekortmenlerin kullandıklarından daha iyi performans gösteren endüstriyel donanımı tercih ettiklerini belirtti. Mitsubishi Electric ise sadece daha hızlı hareket eden donanım yerine, küpün her bir yüzünü döndürme gibi özel bir görev için daha uygun olan elektrik motorlarını seçmişti.

Ancak Purdue öğrencilerinin ilk geliştirdiği şey, aslında robotlarının karıştırılmış küpü görselleştirme hızıydı. İnsan hız küpü yarışmacılarının süreleri başlamadan önce Rubik Küpü'nü incelemelerine izin verilirken, robot rekoru, tüm renkli karelerin yerini belirlemesi için geçen süreyi de içeriyor. Öğrenciler, Flir marka, sadece 720x540 piksel çözünürlüğe sahip bir çift yüksek hızlı makine görüş kamerası kullandı ve bunları küpün zıt köşelerine doğrulttu. Her kamera, 10 mikrosaniye kadar kısa süren pozlamalar sırasında aynı anda üç yüzü görebiliyordu.

Purdubik’s Cube'ün yüksek hızlı Flir kameraları geniş açılı lensler kullanıyor ve Rubik Küpü, görüş alanlarının yalnızca çok küçük bir bölgesinde görünüyor. Renk algılama sistemi, işlem sürelerini hızlandırmak için bulmacanın düşük çözünürlüklü görüntülerine dayanıyor.

Anlık gibi görünse de, bir kameranın bir sensörden gelen veriyi işlemesi ve onu dijital bir resme dönüştürmesi zaman alıyor. Purdubik’s Cube, görüntü işlemeyi tamamen atlayan özel bir görüntü algılama sistemi kullanıyor. Ayrıca, taşınan veri miktarını azaltmak için her bir kameranın sensörünün gördüğü alanın çok küçük bir kısmına – sadece 128x124 piksel boyutunda kırpılmış bir bölgeye – odaklanıyor.

Sensörlerden gelen ham veriler, her bir kare üzerindeki daha da küçük örnek alanlarından RGB ölçümlerini kullanarak renklerini diğer yaklaşımlardan, hatta yapay zekadan bile daha hızlı belirleyen yüksek hızlı bir renk algılama sistemine doğrudan gönderiliyor.

Patrohay, "It’s sometimes slightly less reliable,” diye itiraf ediyor, “but even if it’s 90 percent consistent, that’s good enough as long as it’s fast. We really want that speed.”

YAZILIM, TEKNİK VE ÖZEL KÜP

Purdue'nin robotundaki donanımın büyük bir kısmı özel yapım olmasına rağmen, ekip karıştırılmış bir küpü çözmenin en hızlı yolunu bulma konusunda mevcut yazılımları kullanmayı tercih etti. Elias Frantar’ın, robotların bir küpün iki yüzünü aynı anda döndürebilme gibi benzersiz yeteneklerini dikkate alan bir küp çözme algoritması olan Rob-Twophase'i kullandılar.

Ekip ayrıca, bir yüzü döndürmeye, ona dik olan başka bir yüzü döndürmeyi bitirmeden önce başlayabileceğiniz "corner cutting" (köşe kesme) adı verilen bir Rubik Küpü çözme tekniğinden de yararlandı. Bu tekniğin avantajı, bir yüzün dönüşünü tamamen bitirmesini beklemeden diğerine başlayabilmenizdir. Kısa bir an için, iki yüzün hareketleri arasında bir örtüşme olur ve bu da dünya rekoru peşinde koşarken önemli miktarda zaman tasarrufu sağlayabilir.

"Corner cutting" tekniğindeki zorluk, çok fazla güç kullanırsanız (bir robotun yapabileceği gibi) ve zamanlamayı mükemmel bir şekilde ayarlamazsanız, bir Rubik Küpü'nü fiziksel olarak kırabilir veya hatta tamamen yok edebilirsiniz. Robotun hareketlerinin zamanlamasını ve motorlarının ivmelenmesini mükemmelleştirmenin yanı sıra, öğrenciler küpün kendisini de özelleştirmek zorunda kaldı.

Guinness Dünya Rekorları, bir rekorun tanınması için takip edilmesi gereken uzun bir yönetmelik listesine sahip olan Dünya Küp Derneği'nin (WCA) yönergelerini izliyor. Yarışmacıların, standart bir Rubik Küpü gibi dönmesi ve altı yüzünün her birinde dokuz renkli kare bulunması ve her yüzün farklı bir renkte olması koşuluyla küplerini değiştirmelerine izin veriliyor. Plastik dışındaki malzemeler kullanılabilir, ancak renkli kısımların hepsinin aynı dokuya sahip olması gerekiyor.

Dayanıklılığını artırmak için Purdue ekibi, küplerinin iç yapısını daha güçlü SLS naylon plastikten yapılmış özel bir 3D baskılı versiyonla geliştirdi. WCA ayrıca küplerin daha serbest dönmesine yardımcı olmak için kayganlaştırıcıların kullanılmasına da izin veriyor, ancak burada farklı bir nedenle kullanılıyor.

Küpü yüksek hızlarda çözerken, kayganlaştırıcı hareketlerini yumuşatmaya yardımcı olurken, artan gerginlik aşırı dönüşleri azaltıyor ve kontrolü iyileştiriyor, böylece "corner cutting" gibi zaman kazandıran hileler kullanılabiliyor.

Robotun altı servo motorunun her biri, Rubik Küpü'nün merkez karelerine her bir yüzü döndüren özel yapım bir metal şaft aracılığıyla bağlanıyor. Daha hızlı servo motorlar çözme sürelerini azaltmaya yardımcı oluyor, ancak bu, hızlarını en üst düzeye çıkarıp en iyisini ummak kadar basit değil. Purdubik’s Cube, küpün her bir yüzünün merkezine takılan metal şaftlara bağlı altı motor kullanıyor. Ekip, birkaç farklı yaklaşımı test ettikten sonra, servoların 12.000.000 derece/s2'ye varan hızlarda ivmelendiği, ancak durma noktasına gelirken robotun her bir yüzü daha doğru konumlandırabilmesi için 3.000.000 derece/s2'ye yakın, çok daha yavaş yavaşladığı bir trapezoidal hareket profilinde karar kıldı.

Purdubik’s Cube rekoru tekrar kırabilir mi? Patrohay bunun mümkün olduğuna inanıyor, ancak plastik dışında bir malzemeden yapılmış daha güçlü bir küpe ihtiyaç duyulacağını belirtiyor.