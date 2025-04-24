Üniversite öğrencilerinden deprem protestosu! Polis müdahale etti: 11 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Üniversite öğrencilerinden deprem protestosu! Polis müdahale etti: 11 gözaltı

Ankara'da yaşayan üniversite öğrencileri İstanbul'daki depremleri protesto etmek için sokaklara döküldü. Yapılmak istenen yürüyüşe polis müdahale ederek 11 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da yaşanan depremler için Ankara'da yapılmak istenen yürüyüşe polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLERE POLİS MÜDAHALESİ

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından afetlerle ilgili önlem alınmadığını belirten öğrenciler Ankara'da protesto düzenlemek istedi. Madenci Anıtı'nda yürümek isteyen öğrencilere polis ekipleri müdahale etti.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 11 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi. Paylaşımda, "Olgunlar Sokak’ta gözaltına alınan 11 üniversite öğrencisinin gözaltı sürecini takip etmek üzere Güvenlik Şube’ye geçiyoruz." denildi.

Son Haberler
Ahmet Ercan bu sözlerle uyardı! 'Beklenen depremin alıştırması, 22 kat büyük olacak'
Ahmet Ercan bu sözlerle uyardı! 'Beklenen depremin alıştırması, 22 kat büyük olacak'
Dürümcüyle inşaat işçilerinin kavgası kanlı bitti
Dürümcüyle inşaat işçilerinin kavgası kanlı bitti
Cemal Enginyurt THY ve Ajet'e ateş püskürdü! 'Bu nasıl fırsatçılık?'
Cemal Enginyurt THY ve Ajet'e ateş püskürdü! 'Bu nasıl fırsatçılık?'
Arda Güler attı, Real Madrid kazandı
Arda Güler attı, Real Madrid kazandı
Üniversite öğrencilerinden deprem protestosu! Polis müdahale etti: 11 gözaltı
Üniversite öğrencilerinden deprem protestosu! Polis müdahale etti: 11 gözaltı