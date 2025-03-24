Üniversite öğrencilerinden ortalığı karıştıracak İmamoğlu hamlesi! Kimse bunu beklemiyordu

18 Mart tarihinde diploması iptal edilen ve 19 Mart tarihinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön adayı olarak seçime gideceği 23 Mart günü tutuklandı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar üniversite kampüslerine de yayılmıştı.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILDI

Dün Saraçhane'ki eylemlerin 5'nci gününde açıklamalarda bulunan Özgür Özel, “Ürünü bize satacaksın ama Saray'a hizmet edeceksin. Yok öyle yağma! Bu geceden itibaren, üretimi buradan yapan ama Saray'a hizmet edenlere boykot! Bunlar ne iş yapıyorsa, araba mı satıyor... O arabayı alan namerttir!” ifadeleri ile vatandaşları boykot yapmaya çağırmıştı.

Özel'in boykot çağrısının ardından öğrenciler, üniversitelerin kampüslerinde de çok sayıda şubesi olan Espressolab’i boykot etmeye başladı. Dev kahve markasının üniversitelerdeki şubeleri boş kaldı.

Markanın ilk şubesinin açıldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin öğrencileri şubeyi mühürledi. Markanın kahvelerini tüketmeyeceklerini duyuran öğrenciler, kafede oturan kişileri de ikna ederek şubeden uzaklaşmasını sağladı.

Öğrenciler, akademik boykota başladıklarını ve süreç boyunca derslere girmeyeceklerini öğretim görevlilerine bildirdiklerini ifade etti.

Espressolab'ın sahibi Esat Kocadağ’ın “hükümet ile yakın ilişkileri olmasını gerekçe göstererek markayı boykot ettiklerini belirten öğrenciler, Santralİstabul kampüsündeki şubenin kapısını mühürledikten sonra basın açıklaması okudular.

"HAYATI DEĞİŞTİRMEK İÇİN AYAĞA KALKTIK"

Öğrencilerin basın açıklaması şu şekilde:

"Biz gençler bu toprakların gençleriyiz, yıllardır süren baskı, korku ve şiddet düzenine karşı eğilmiyoruz.

Yıllarca dirsek sürttüğümüz sıraların karşılığında güvencesiz bir gelecekle baş başa bırakıldık Saraylara ve yandaşlara bütçe ayrılırken biz gençler yoksulluğa, işsizliğe mahkûm edildik.

Hayatı değiştirmek için ayağa kalktık. Yılların sessizliğini bozarak “Bu ülkede gençliğin sözü var!” dedik. Sadece sandıkla sınırlı bir değişime mahkûm olmadığımızı gösterdik. Biz ne irademize kayyum atayanlara ne de barikattan korkanlara mecburuz.

Bizi öğrenci değil müşteri olarak gören, üzerimizdeki medya ablukasına da çanak tutan Bizi 1 öğün yemeğe 1 haftalık harçlığımızı vermek zorunda bırakan CAN HOLDİNG’e de hesap soracağız.

Biliyoruz ki yaşadıklarımız sadece bir diploma iptali ya da bir yolsuzluk operasyonu değil. Bu, halkı yok sayan, gençliği susturmaya çalışan bir düzenin inşasıdır. Bu yüzden sadece okulumuza ya da sınıfımıza değil, ülkemize sahip çıkıyoruz.

Beyazıt’tan ODTÜ’ye, Eskişehir’den Trabzon’a her yerdeyiz. Şimdi de ODTÜ’de direnen arkadaşlarımızın çağrısına kulak veriyoruz. Akademik boykotu ülke geneline yayıyoruz!

Burada bilgi dayanışma ve bilgili susmuyordan arkadaşlar olarak beraberiz. Bilgi Asistan Birliğindeki hocalarımız da bizimle dayanışma gösteriyorlar onlara teşekkür ederiz."