KYK burslarının asgari ücretin yarısına eşitlenmesi talebiyle topladıkları 20 bin imzayı milletvekillerine teslim etmek için Meclis’e yürümek isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi öğrencilere polis müdahale etti. Biri 18 yaşından küçük, 10 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Farklı illerden Ankara’ya gelen öğrenciler, KYK burslarının asgari ücretin yarısına eşitlenmesi talebiyle Konur Sokak’ta toplandı.

"İnsanca yaşamak istiyoruz" pankartı açan öğrenciler, topladıkları 20 bin imzayı milletvekillerine vermek amacıyla TBMM'ye yürümek istedi.

10 GÖZALTI

Polis, öğrencilerin Sakarya Caddesi'ne kadar yürümesine izin verdi. Yürüyüş boyunca, “Müşteri değil öğrenciyiz”, “Sağlık hakkımız engellenemez” ve “Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek” sloganı atan öğrenciler, Sakarya Caddesi’nden Meclis’e doğru devam etmek istedi.

Yürüyüşe izin vermeyen polis, öğrencilere müdahale etti. Bazı öğrenciler biber gazından etkilenirken, biri 18 yaşından küçük, 10 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.