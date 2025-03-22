Üniversite öğrencilerine şafak baskını! İmamoğlu ablukası sürüyor...

İstanbul'da, bugün sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptıkları veya eylemlere katıldıkları gerekçeleriyle toplam 94 kişi gözaltına alındı.

94 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da sabah 06.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından, 911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefette bulundukları veya sosyal medyada provakatif paylaşımlarla "halkı sokağa çağırdıkları, korku ve panik yaratarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" gerekçeleriyle toplam 94 kişi gözaltına alındı.

"ÖĞRENCİLER GÖZALTINDA"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, çok sayıda partilinin sabah saatlerinde gözaltına alındığını belirterek, "Antalya’da MYK üyemiz Yunus Başaran, İl Başkanımız Enes Keskin ve İl Yönetim Kurulu üyelerimizin de aralarında olduğu arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı. İzmir’de PM üyemiz Orhan Kiper ve öğrenci yoldaşlarımız gözaltında. Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale’de de ev baskınları yapıldığını biliyoruz. Avukatlarımız yakından takip ediyor" dedi.