Üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı!

Hükümet, öğrencilere yönelik yeni bir istihdam projesi başlattı. 60 bin öğrenciye kütüphane, sosyal tesis gibi yerlerde part-time iş imkanı sunacak.

Öğrenciler ders programına göre saat düzenlemesi yapabileceği bu işlerde çalışarak ayda 10-12 bin TL maaş alabilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre gençlerin ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla yeni bir istihdam projesi başlatılacak. Bu proje kapsamında yaklaşık 60 bin öğrenci, kamuya ait kütüphane, sosyal tesis ve spor komplekslerinde part-time olarak çalışabilecek.

10-12 BİN LİRA MAAŞLA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA OLACAK

Ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik gibi alanlarda da çalışma imkânı verilecek. Proje hayata geçtiğinde isteyen öğrenciler 10 ay süreyle part-time çalışabilecek. Öğrencilerin haftalık çalışma süreleri okul programlarına göre ayarlanacak. 10-12 bin lira arasında ücret alacak öğrencilerin alacağı ücretler İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.

Proje kapsamında 60 bin civarında gencin istihdam edilmesi planlanıyor. İlk etapta üniversite öğrencileri için başlatılacak proje ilerleyen dönemlerde kadınlar ve diğer dezavantajlı kesimleri kapsayacak şekilde genişletilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda Ulusal Staj Programı’nın 2025 yılı başvuruları başladı. Programın bu yıl ki başvuruları, “Kariyer Kapısı” üzerinden 28 Şubat 2025’e kadar devam edecek. Ulusal Staj Programı’na başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan millî dijital platform “Kariyer Kapısı” üzerinden yapılıyor. Programa; Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim görmekte olan, 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış lisans, ön lisans veya yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı/Mavi Kart sahibi öğrenciler başvuruda bulunabilecek. Lisans programlarında eğitim görmekte olan adayların 2, 3 veya 4. sınıf, ön lisans programlarında eğitim gören adayların ise 1 veya 2. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.