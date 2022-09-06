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Üniversite öğrencilerinin tercih ettiği 1 artı 1 eşyalı dairelerin kirası 5 bin TL’ye yaklaştı

Edirne’de üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği 1 artı 1 dairelerin kiralarındaki artış devam ediyor. Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şubesi Başkanı Aytaç Feda, “Eşyasız olan kiralık evler 3 bin-3 bin 500 lira. Okul başladığında bu rakamlar daha da artacak, arz-talepten ötürü. Eşyalı evlerin kiraları 5 bin TL’ye dayanacak gibi görünüyor” dedi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 21:01
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Üniversite öğrencilerinin tercih ettiği 1 artı 1 eşyalı dairelerin kirası 5 bin TL’ye yaklaştı

Üniversite öğrencilerinin tercih ettiği 1 artı 1 eşyalı dairelerin kirası 5 bin TL’ye yaklaştı
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Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şubesi Başkanı Aytaç Feda, üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala Edirne’deki kiralık emlak piyasasını ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Üniversite okumak için kente gelecek öğrencileri zor günler beklediğini belirten Feda, şunları söyledi:

"ÖĞRENCİLERE DESTEK OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Şu an üniversite kayıtları başlamak üzere. Sekiz bin öğrenci, okumak için Edirne’ye gelecek. Ancak Edirne’de ev sıkıntısı çok büyük. Kiraların yüksek olması ayrı bir sıkıntı. Eşyasız olan kiralık evler 3 bin-3 bin 500 lira. Okul başladığında bu rakamlar daha da artacak, arz-talepten ötürü. Eşyalı evlerin kiraları 5 bin TL’ye dayanacak gibi görünüyor. Halkımızdan istediğimiz; hepimizin çocukları var, hepimizin öğrencileri var, dışarıda okuyorlar, bunları göz önünde bulundurarak kiralar konusunda, ilimize gelecek olan öğrenciler konusunda yardımcı ve destek olma konusunda ricamız var. Onlar da haklı; 800 bin, bir milyon vererek yatırım yapıyor, karşılığını mutlaka görmek istiyor ama burada el birliği ile Edirneli bir misafirperver olarak öğrencilere destek ve yardımcı olmamız gerekiyor.

"YATIRMIŞ OLDUKLARI PARALARI KESİNLİKLE ALAMAZLAR"

Sosyal medyadan veya internet üzerinden kiralık ev paylaşanlar var. Bunlara halkımızın kanmaması, inanmamaları konusunda uyarmak istiyorum. Orada asparagas bir ilan oluyor. Yatırmış oldukları paraları kesinlikle alamazlar. Kendi isteğiyle gönderdiği için de dava ve geri alma olayı ortadan kalkıyor. Bu konuda profesyonel siteler üzerinden kiralık ve satılık evlere bakmaları gerekiyor. Sosyal medya ve internet üzerinden kiralık gözüken yerlere aldanmamaları konusunda uyarmak istiyorum."

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