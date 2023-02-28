Üniversite öğrencisi boru ve demir profil kullanarak araç yaptı

Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Programı 1. sınıf öğrencisi Yusuf Can Ünal, çalıştığı Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde demir profilden ve borudan araç tasarlamaya karar verdi.

Boru ve demir profil kullanarak tasarladığı aracına motosiklet motoru takan Ünal, benzin ve akü enerjisiyle aracın ilerlemesini sağladı.

Aracına hidrolik fren ve direksiyon kutusu yerleştiren Ünal, tasarımını korna ve far ile zenginleştirdi.

Ünal, iki ayda tamamladığı aracına kaporta yapıp güneş paneli takmayı hedefliyor.

Yusuf Can Ünal, AA muhabirine, senelerdir bu aracı yapmak istediğini söyledi.

Aracını demir profil ile borudan yaptığını ve motosiklet motoru kullandığını aktaran Ünal, "Enerji olarak 60 amper akü kullandım. Far da yaptım. Benzinle çalışıyor. 4 ileri vitesli. İleriki zamanlarda tekerleri büyüteceğim. Üzerine bir kaporta yapıp ardından güneş paneli koymayı düşünüyorum." dedi.