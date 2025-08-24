Üniversite öğrencisi Helin’den acı haber! Samsun’da gelen yakınları şok oldu: Kapı çilingir ile açıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beşiktaş üniversite öğrencisi Helin Uçar’dan haber alamayan yakınları Samsun’dan geldiklerinde şok yaşadılar. Evin kapısını çilingir ile açtıran kişiler, Helin’in cansız bedenini buldular. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Helin’in ölümü ile ilgili polis, soruşturma başlattı.

Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uçar'dan haber alamayan yakınları Samsun'dan İstanbul'a geldi. Eve çilingirle giren yakınları, Uçar'ı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemelerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özel bir üniversitede 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Helin Uçar'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Diğer yandan Helin Uçar'ın cenazesi 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi.

