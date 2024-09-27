Üniversite öğrencisi kurye motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde üniversite öğrencisi Mahmut Kara, motosikletiyle seyir halindeyken bir akaryakıt tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Manisa-Menemen yolunda meydana geldi. S.A. (42) idaresindeki 34 EBC 128 plakalı akaryakıt tankeri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan ve kuryelik yapan 19 yaşındaki Mahmut Kara’nın kullandığı 80 ALL 694 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Kara, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, Kara’nın cenazesi incelemelerin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü S.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Mahmut Kara’nın, üniversite eğitimi devam ederken Muradiye’deki bir dönercide kurye olarak çalıştığı öğrenildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi de genç öğrencileri için bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Üniversitemiz öğrencisi Mahmut Kara'yı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.