Üniversite öğrencisine çarpan sürücü serbest bırakıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hukuk fakültesi öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'ın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
Üniversite öğrencisine çarpan sürücü serbest bırakıldı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü B Kapısı önünde meydana geldi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'a (20), M.Y. idaresindeki otomobil çarptı.

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Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kaymak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü M.Y. ise gözaltına alındı.

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Olay yerinde yapılan bilirkişi incelemesinde, Batuhan Yener Kaymak'ın kusurlu bulunduğu bildirildi. M.Y., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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