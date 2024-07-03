Üniversite öğrenim ücretlerine zam!

Kaynak: AA
Üniversite öğrenim ücretlerine zam!

Üniversite öğrencilerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Uzaktan ve ikinci öğretim programları için alınan katkı payları ve öğrenim ücretlerinde artışa gidildiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla, 2024-2025 akademik yılı için yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, devlet ve öğrenciler tarafından ödenecek birinci öğretim ve açık öğretim katkı payları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrenim ücretleri açıklandı.

Önceki yıllarda olduğu gibi, devlet üniversitelerinde okuyan birinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri, eğitim sürelerini aşmadıkları takdirde katkı payı ödemeyecekler ve bu tutarlar devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca, devletin karşılayacağı katkı payları, önceki yıllara kıyasla %40 oranında artırılarak ödenecek.

dsdfcx.jpg

ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE YAKINLARI ÖĞRENİM ÜCRETİ MUAFİYETİ

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, görevleri sırasında yaşamını yitirenlerin yakınlarına, malullere ve şeref aylığı sahiplerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre, yaş ve program süresi gibi kısıtlamalar olmaksızın, bu kişilerin eş ve çocuklarından öğrenim ücreti talep edilmeyecek. Ayrıca, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için gerekli belgeleri zamanında sunamayan öğrencilere, belgelerini sundukları tarihte öğrenim ücretleri geri ödenecek.

ogrenim-ucretleri.jpg

ENGELLİ ÖĞRENCİLER

Yükseköğretim kurumlarına engellilik durumlarını belgeleyen öğrenciler, öğrenim ücretlerinde engellilik oranlarına eş değer bir indirim hakkına sahip olacaklar. Bu uygulama, öğrencinin kayıtlı olduğu programların sayısı veya süresi gözetilmeksizin geçerli olacak. Ayrıca, engelli öğrenciler için birinci öğretim ve açık öğretim programlarında öğrenci katkı payı talep edilmeyecek.

2024-2025 akademik yılı için engelli raporunu kayıt yenileme sırasında sunamayan öğrenciler, belgeyi sundukları tarihte ödedikleri öğrenim ücretlerinden indirim alabilecekler veya öğrenci katkı payları iade edilecek.

YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLER

Yeni düzenlemeye göre, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yurt dışından kayıt olacak öğrenciler için öğrenim ücretleri, öğrenci cari hizmet maliyetlerinin iki katı olarak belirlendi. Ayrıca, Türkiye'de ikamet iznine sahip yabancı uyruklu öğrencilerin aileleri, birden fazla öğrenci devlet üniversitelerinde eğitim alıyorsa, bu öğrenciler için öğrenim ücretlerinde en az yüzde 25 indirim uygulanacaktır.

İlgili Haberler
İyi ki cezalıydı. Yoksa Montella onu oynatmazdı. Büyüksün Türkiye
Avrupa harikası Türkiye. Çeyrek finaldeyiz. Helal olsun çocuklar
Bir öğretmen canlı yayında iç çamaşırını gösterdi
Merih Demiral demir kafa. Avusturya'ya 2.gol
Bütün takım alkış aldı bir tek o ıslıklandı. Hamit Altıntop'a Almanya'da şok
Kira zammı kabusu başladı. Kiracılar zam oranını kabul etmek zorunda mı
Arda Güler ve Kenan Yıldız tarih yazdı
Harikasınız çocuklar. Çeyrek finale 45 kaldı Avusturya şaşırdı
Tam 7 bin 134 TL zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak
Son Haberler
İki motosiklet çarpıştı, iki sürücü de yaralandı yaralı Yerel Haberler
İki motosiklet çarpıştı, iki sürücü de yaralandı yaralı
Marmaray durdu milli coşkuya ortak oldu Gündem
Marmaray durdu milli coşkuya ortak oldu
Altını kuyumcudan mı almalı bankadan mı İslam Memiş farkı anlattı Ekonomi
Altını kuyumcudan mı almalı bankadan mı İslam Memiş farkı anlattı
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Gündem
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
2024 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Ekonomi
2024 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?
Araç kredisi çekenler dikkat. Bankalar ruhunuz duymadan otomatik olarak çekiyor Ekonomi
Araç kredisi çekenler dikkat. Bankalar ruhunuz duymadan otomatik olarak çekiyor