Üniversite öğrenim ücretlerine zam!

Cumhurbaşkanı kararıyla, 2024-2025 akademik yılı için yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, devlet ve öğrenciler tarafından ödenecek birinci öğretim ve açık öğretim katkı payları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrenim ücretleri açıklandı.

Önceki yıllarda olduğu gibi, devlet üniversitelerinde okuyan birinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri, eğitim sürelerini aşmadıkları takdirde katkı payı ödemeyecekler ve bu tutarlar devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca, devletin karşılayacağı katkı payları, önceki yıllara kıyasla %40 oranında artırılarak ödenecek.

ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE YAKINLARI ÖĞRENİM ÜCRETİ MUAFİYETİ

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, görevleri sırasında yaşamını yitirenlerin yakınlarına, malullere ve şeref aylığı sahiplerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre, yaş ve program süresi gibi kısıtlamalar olmaksızın, bu kişilerin eş ve çocuklarından öğrenim ücreti talep edilmeyecek. Ayrıca, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için gerekli belgeleri zamanında sunamayan öğrencilere, belgelerini sundukları tarihte öğrenim ücretleri geri ödenecek.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER

Yükseköğretim kurumlarına engellilik durumlarını belgeleyen öğrenciler, öğrenim ücretlerinde engellilik oranlarına eş değer bir indirim hakkına sahip olacaklar. Bu uygulama, öğrencinin kayıtlı olduğu programların sayısı veya süresi gözetilmeksizin geçerli olacak. Ayrıca, engelli öğrenciler için birinci öğretim ve açık öğretim programlarında öğrenci katkı payı talep edilmeyecek.

2024-2025 akademik yılı için engelli raporunu kayıt yenileme sırasında sunamayan öğrenciler, belgeyi sundukları tarihte ödedikleri öğrenim ücretlerinden indirim alabilecekler veya öğrenci katkı payları iade edilecek.

YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLER

Yeni düzenlemeye göre, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yurt dışından kayıt olacak öğrenciler için öğrenim ücretleri, öğrenci cari hizmet maliyetlerinin iki katı olarak belirlendi. Ayrıca, Türkiye'de ikamet iznine sahip yabancı uyruklu öğrencilerin aileleri, birden fazla öğrenci devlet üniversitelerinde eğitim alıyorsa, bu öğrenciler için öğrenim ücretlerinde en az yüzde 25 indirim uygulanacaktır.