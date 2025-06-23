Üniversite okumak için gelmişti, rekor bonservisle Avrupa'ya transfer oluyor

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da 22 yaşındaki kanat oyuncusu Gaoussou Diarra, Hollanda devi Feyenoord yolunda.

Türkiye’ye Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne öğrenci olarak gelen ve bu süreç içinde İstanbulspor tarafından keşfedilerek geçen sezon 1. Lig’de futbol vitrinine çıkan Gaoussou Diarra'nın menajeri, genç futbolcuyu Feyenoord'a önerdi.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre Feyenoord Futbol Direktörü Dennis te Kloese, bu öneri sonrası Diarra'yı izledi ve performansını beğenerek transfere onay verdi. Feyenoord ve İstanbulspor, Diarra transferi için 3.5 milyon euroya anlaşma sağladı. 22 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde Feyenoord için sağlık kontrollerinden geçecek.

Öte yandan Diarra, bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte 1. Lig'de takımına en çok bonservis kazandıran oyuncu olacak.

İstanbulspor'da geride bıraktığımız sezon 37 maçta forma giyen Diarra, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.