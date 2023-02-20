Üniversite sınavı ertelendi mi? YKS başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin ardından bünyesinde yapılacak sınavları erteledi. Öğrencilerin gözü YKS sınav tarihine çevrildi. Peki, YKS sınavı ne zaman? YKS başvuru tarihi ne zaman?

Kahramanmaraş depremi sonrası YKS konularıyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada 12. sınıf ikinci dönem konularının üniversite sınavına dahil edilmeyeceği bildirildi. Bu gelişme sonrası 2023 AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda oluşan YKS'nin tarihleri gündeme geldi.

2023 YKS NE ZAMAN?

Bakan Özer üniversite sınavına girecek olanları şu sözlerle bilgilendirdi:

"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz"

ÖSYM tarafından paylaşılan ilk takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı.

ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin aynı tarihe denk gelme ihtimali nedeniyle harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi.

Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte YKS'nin tarihi de belli olmuş oldu.

Buna göre; 2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanacak ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.