Üniversite sınavı kaldırılıyor mu? MHP’den şaşırtan teklif!

MHP Milletvekilleri üniversite sınavının kaldırılması talep etti. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye’nin sınavsız üniversiteye geçişi başarabileceğini ifade etti.

"SINAVLARIN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

MHP’li Kılıç komisyondaki, konuşmasında Bakan Yusuf Tekin’e, “Üniversite giriş sınavının kaldırılması ve yerine ilköğretim ile ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı uygulanacak müfredatla ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan bir eğitim modelini tahayyül ediyoruz. Açık öğretim de dâhil üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aştı. Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek zenginliğe geldi. MHP olarak üniversiteye giriş sınavının kaldırılmasını talep ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu ise “Üniversite giriş sınavının kaldırılmasını, bunun yerine ilköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve kabiliyetlerini dikkate alan, bir yönlendirmeye bağlı fırsat eşitliğini de gözeten üniversite öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

“SORULAR ÇALINIRKEN BU DEDİĞİNİZ YÖNTEMİ NASIL UYGULAYACAKSINIZ?”

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise MHP’li vekillere "Sınavı doğru düzgün yapamıyorlar. Sınavı bile doğru düzgün yapamayan ve orada bile bir sürü şaibe varken, sorular çalınırken bu dediğiniz yöntemi nasıl uygulayacaksınız?” diye sordu.