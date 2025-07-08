Üniversite yerleşkesinde yangın

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yerleşkesinde makilik alanda elektrik trafosu kaynaklı yangın çıktı.

Ormana sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve üniversite personeli müdahale etti.

Bir helikopter de yangını söndürmek için çalışmalara havadan destek verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yerleşkesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Üniversite personeli de yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti.

Bir helikopterin de havadan destek verdiği çalışmalarla yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.