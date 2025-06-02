Üniversite yurdunda öğrenciler isyan etti. Skandal uygulamaları CHP'li vekil anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Dicle Üniversitesi kampüsünde yer alan İyaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek, burada öğrencilerin yaşadığı sorunlara ilişkin konuştu.

Tanrıkulu, yurtta kalan öğrencilerin hijyen eksikliği, kötü yemek koşulları, temizlik sorunları ve böcek şikayetleri nedeniyle protesto düzenlediğini aktardı, “Birkaç gün önce öğrenciler bu sorunları dile getirdiler. Ancak yönetimden gelen cevap daha da vahim. Öğrencilere, ‘Babanızın evinde klima mı vardı, doğalgaz mı vardı?’ şeklinde aşağılayıcı ifadeler kullanılmış,” diye konuştu.

????Dicle Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan İyaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu’ndayım, birkaç gün önce burada öğrenciler yurttaki uygulamaları protesto ettiler.



???? Nedeni şu; hijyen yok, yemekler kötü, temizlik eksik, böcek sorunu ve diğer başka sorunlar var.



???? Öğrenciler… pic.twitter.com/v5lb27WC4D — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) June 2, 2025

Tanrıkulu, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu ifade ederken , “Hiçbir yönetici öğrenci taleplerine karşı böyle bir üslup kullanamaz. Bu sadece barınma değil, temel insan hakkı sorunudur,” dedi.

CHP'li vekil Tanrıkulu, “Diyarbakır Valiliği, bu yurtta ve diğer öğrenci yurtlarında acilen inceleme başlatmalı ve bu iddialar karşısında işlem yapılmalıdır. Öğrencilerin temel ihtiyaçları olan hijyen, yemek ve barınma koşulları derhal iyileştirilmelidir” çağrısında bulundu.