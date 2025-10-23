Kadın cinayetleri şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça sürmeye devam ediyor.

Kadın cinayetinin adresi bu kez Kayseri oldu. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin (39) fakülte binasının öğrenci girişinde eski eşi F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Keskin, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı.

3 ÇOCUK ANNESİYDİ

Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalanırken; genç kadının olay yerinde kalan çantası ve ders kitapları görenleri hüzne boğdu.

Keskin'in 3 çocuk annesi ve üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kadincinayetlerinidurduracagiz platformunun verilerine göre Eylül ayında 20 kadın öldürüldü, 22 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Vatandaşlar sık sık "kadına şiddet" ve "kadın cinayeti" olaylarında 'şüpheli' ve 'fail'lere emsal teşkil edecek 'caydırıcı' cezalar verilmesi için seslenmeye devam ediyor.