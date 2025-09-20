Üniversitede kadın kitabı yasağı!

Aralarında "Kimya Laboratuvarında Güvenlik" gibi başlıkların da bulunduğu yaklaşık 140 kadın yazarın kitabı, "Şeriat ve Taliban politikalarına aykırı" oldukları gerekçesiyle "sakıncalı" bulunan 680 kitap arasına girdi.

Üniversitelere ayrıca 18 dersin artık işlenemeyeceği bildirildi. Taliban yetkilileri bu derslerin "Şeriat prensipleri ve sistemin politikalarıyla çeliştiğini" söyledi.

Taliban dört yıl önce iktidara dönmesinden bu yana birçok kısıtlama getirdi. Yetkililer, bu kararın "ahlaksızlığı engellemek için" alındığını açıkladı.

Taliban'ın kuralları yaşamın birçok alanını etkilese de kadınlar ve kız çocukları özellikle ağır darbe aldı.

Altıncı sınıftan sonra eğitim almaları yasaklanan kadınların eğitim için kalan son yollarından biri de 2024'ün sonlarında ebelik kurslarının sessizce kapatılmasıyla ortadan kaldırıldı.

'TALİBAN KANATLARIMIZI KESTİ'

Bu kez de kadınlarla ilgili üniversite dersleri hedef alındı. Yasaklanan 18 dersin altısı özellikle kadınlarla ilgili. Bunlar arasında Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma, İletişimde Kadının Rolü ve Kadın Sosyolojisi dersleri bulunuyordu.