Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) eski rektör yardımcısı Prof. Dr. M.T. ve 3 akademisyen hakkındaki disiplin soruşturmasında, kanser hastalarının tedavisinin geciktirildiği, SGK'ya usulsüz işlem yapıldığı ve araştırma görevlilerine sistematik mobbing uygulandığı tespit edildi. Rektörlük, 4 akademisyen için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) 'kamu görevinden çıkarma' cezası teklifi gönderdi.

AÜ'de rektör yardımcılığı, başhekimlik gibi görevlerde bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği'nde görevli Prof. Dr. M.T. ile birlikte Prof. Dr. A.B.T., Prof. Dr. Ü.O. ve Öğr. Gör. Dr. M.A.; kanser hastalarının tedavisinin geciktirildiği, SGK'ya usulsüz işlem yapıldığı ve araştırma görevlilerine sistematik mobbing uygulandığının tespitine yönelik açılan soruşturma kapsamında, geçen mart ayında görevden uzaklaştırıldı. Söz konusu iddialarla ilgili yürütülen disiplin soruşturması tamamlandı.

SGK'YA USULSÜZ TAHSİLAT VE AMELİYAT MANİPÜLASYONU

Soruşturma sonunda profesörler M.T., A.B.T. ve Ü.O. ile Dr. M.A.'nın, görev yaptıkları klinikte SGK mevzuatına aykırı işlemler yaptıkları, ameliyat kodlarını manipüle ederek usulsüz tahsilatlar gerçekleştirdikleri belirlendi. Raporda, bazı ameliyatların hiç yapılmadığı halde sisteme yapılmış gibi girildiği, ay sonunda yapılan ameliyatların ise bir sonraki ay yeniden yapılmış gibi gösterilerek SGK'dan ikinci kez ücret tahsil edildiği ifade edildi.

KANSER HASTALARININ TEDAVİSİ GECİKTİRİLDİ

İddialara göre, söz konusu akademisyenlerin, kanser veya kanser şüphesi bulunan hastaların ameliyatlarını 'yoğun bakım yeri yok' gerekçesiyle erteledikleri, kendi özel hasta gruplarına öncelik verdikleri tespit edildi. Soruşturmada, “Kanser hastalarına haftalar sonrasına randevu verdirirken, robotik uyku apnesi ameliyatı gibi kendi hastalarını öncelikli olarak yoğun bakıma aldılar" gibi iddialar yer aldı.

ASİSTANLARA MOBBİNG VE EĞİTİM ENGELİ İDDİASI

Soruşturma raporunda ayrıca, 4 akademisyenin araştırma görevlilerine sistematik baskı uyguladığı, çalışma planlarını kişisel tercihlerine göre düzenlediği ve bazı asistanların eğitim hakkını bilerek engelledikleri belirtildi. İfadelerde, öğretim üyelerinin, 'Benim ekibimde olanlara ancak öğretirim, ekip dışında kalanlar benim ekibimde yer alamayanlar da iki tonsil (bademcik) yapar gider' gibi söylemlerde bulundukları ve asistanları angarya işlerde çalıştırarak psikolojik şiddet uyguladıkları aktarıldı.

Bazı araştırma görevlilerinin, tehditkar ifadelerle sindirilmeye çalışıldığı belirtilen raporda, 'Senin hakkında öyle iddialarda bulunurum, psikolojik olarak rahatsız ederim, İstanbul-Ankara gezer durursun bunu düzeltebilmek için' gibi beyanlar yer aldı.

'KAMU HİZMETİYLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞLAR'

Soruşturma sonucunda, 4 isim hakkında yöneltilen suçlamalar, 'kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler' kapsamında değerlendirildi.

Disiplin soruşturması neticesinde, Prof. Dr. M.T., Prof. Dr. A.B.T., Prof. Dr. Ü.O. ve Dr. M.A. için, 2547 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesinin b-6 ve c bendine göre kamu görevinden çıkarma cezası teklif edildi. 3'ü profesör 4 akademisyen hakkındaki birçok usulsüzlük ve suçlamayı içeren soruşturma neticesinde kamu görevinden çıkarma teklifi Rektörlük tarafından uygun bulunarak, YÖK Başkanlığı'na gönderildi.

Diğer yandan soruşturma sürecinde geçen ay nisan ayında Dr. M.A.'nın istifa ettiği, temmuz ayında ise Prof. Dr. Ü.O.'nun emekli olduğu öğrenildi. YÖK'ün, söz konusu dosya üzerindeki incelemesini tamamlamasının ardından, akademisyenler hakkında nihai kararın kısa sürede verilmesi bekleniyor.

GİZLİ KAMERA İDDİASI DA VARDI

Eski rektör yardımcısı Prof. Dr. M.T., odasının önüne kurduğu ve üniversite güvenlik sistemine dahil olmayan gizli bir kameranın tespiti olayı ile de gündeme gelmişti. Bu olayla ilgili de ayrı bir disiplin soruşturması yürütüldü. Kameranın görevin kötüye kullanılması, güvenin ihlali ve kişisel yaşamın gizliliğinin ihlali niteliği taşıdığı belirtilerek, yine 'kamu görevinden çıkarma' cezası teklifi YÖK'e gönderildi.