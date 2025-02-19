Üniversitedeki dehşetin perde arkası yılan hikayesine döndü! Bir yanda platonik aşk, bir yanda muafiyet

Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi geçtiğimiz günlerde dehşet veren bir olayla sarsıldı. Okulun 23 yaşındaki öğrencisi Bestami Serdar Ergüder, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı vurup intihar girişiminde bulundu.

NELER OLMUŞTU?

Konya'daki Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 17 Şubat günü meydana gelen olayda Sağlık Yönetimi bölümü birinci sınıf öğrencisi Bestami Serdar E, Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ile görüşmek için yaklaşık bir saat bekledi. Ardından görüşmekte ısrar edip odasına girmek isteyince, görevliler Bestami Serdar E’yi engellemeye çalıştı. Bu sırada Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, gürültüyü duyup odasından çıkarak ne olduğunu sordu. Yanında iki tabanca bulunan Bestami Serdar E, silahlardan biriyle Yeşildal'a ateş etti. Yeşildal yaralanırken Bestami Serdar E. daha sonra intihar etmeye kalkıştı. Olayın perde arkasındaki detaylar ve iddialar ise merak edilirken olayın nedenine dair çeşitli detaylar olduğu öne sürüldü.

İşte olay nedenine ilişkin ortaya atılan iddialar...

İLK İDDİA: PLATONİK AŞK İDDİASI

Sabah'ın haberine göre, saldırganın aynı fakültede görevli Doç. Dr. F.Z.E.'ye (41) ilgi duyduğu ve bir süredir mesajlar attığı, öğretim üyesi kadının da iki hafta önce dekana giderek endişelerini dile getirdiği öne sürüldü.

Bu durumu öğrenen Ergüder, olay günü çift tabancayla okula geldi. Fakülteye giren Ergüder önce dersliklerin bulunduğu kata çıktı. Ergüder'in okula girdiği bildirilen Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ise hemen Doç. Dr. F.Z.E.'yi odasına çağırdı ve kapıyı kilitledi. Daha sonra dekanlığın bulunduğu kata gelerek dekanla görüşmek istediğini söyleyen Ergüder görevliler tarafından engellendi. Bu sırada Doç. Dr. F.Z.E. de KADES'e basarak polisten yardım istedi. Tartışma seslerini duyan Dekan Yardımcısı Müjdat Yeşildal da odasından çıktı. Ergüder'in montunun cebindeki silahı gören Yeşildal engel olmak istese de başarılı olamadı.

İKİNCİ İDDİA: MUAF OLAMAYINCA...

Yenişafak'ın haberine göre, Kocaeli Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi'nden 2020 yılında mezun olan Bestami Serdar E. aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazanıp mezun oldu. Tekrar üniversite sınavına giren Serdar E, aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü’ne başladı. Bestami Serdar E'nin bazı derslerden muaf olmak istediği, bunu da dekanlığa bildirdiği ancak isteğinin kabul olmadığı belirtildi. Şahsın aynı konuyu görüşmek için o gün dekanın odasına gittiği ve olayın gerçekleştiği iddia edildi.

SALDIRGANIN DURUMU CİDDİ

Ergüder'in silahı ateşlemesiyle göğsünden vurulan Yeşildal, yaralanmasına rağmen saldırganın başkalarına da zarar vermemesi için mücadelesini sürdürdüğü iddia edilmişti. Kısa sürede gelen polisleri gören Ergüder, vurduğu Yeşildal'ın odasına girerek intihar girişiminde bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında, dekan, F.Z.E. ve özel kalemin ifadelerine başvuruldu.

Yeşildal'ın durumunun iyiye gittiği, Ergüder'in ise yaşam destek ünitesine bağlı olduğu öğrenildi.