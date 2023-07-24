Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitede dersler ne zaman başlıyor?

ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin ne zaman açılacağı, güz dönemi ders başlangıç tarihi merak edilir oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitede dersler ne zaman başlıyor?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitede dersler ne zaman başlıyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih sonrasında üniversitelere yerleşecek. Üniversitelerin ne zaman açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitede dersler ne zaman başlıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından ön kılavuz da adayların erişimine açıldı. Sonuçların ilanı ile 2023 üniversitelerin açılış tarihi de gündeme geldi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

2O23 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

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