Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversitelerde eğitim dönemi ne zaman başlayacak?

Okullarda yeni eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından üniversitelerde akademik başlangıç tarihi merak ediliyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağı YÖK tarafından açıklanan akademik takvim sonrası belli oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversitelerde eğitim dönemi ne zaman başlayacak?

KAYNAK: Haber Merkezi
Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversitelerde eğitim dönemi ne zaman başlayacak?

Her yıl üniversitelerin açılış tarihi genel olarak aynı zamanlara denk gelse de bu sene üniversitelerin açılış tarihinin erteleneceği söylentisi öğrencilerde merak konusu oldu. Üniversitelerde 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversitelerde eğitim dönemi ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Üniversitelerin açılış tarihi bu yıl eğitim öğretimine üniversitelerde devam edecek kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kaldı. Bu yıl ilk kez eğitimlerine üniversitede başlayacak olan öğrenciler KYK yurt başvurularını da gerçekleştirdiler. Önümüzdeki günlerde KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler açıklanacak.

Üniversiteler, özerk yapıda olduğu için açılma tarihi farklılık gösteriyor. Bazı üniversiteler akademik açılış tarihini 2 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Adaylar kayıt hakkı kazandıkları üniversitelerin açılış tarihini ilgili üniversitenin resmi internet sayfasından öğrenebilecek.

Örnek olarak Atatürk Üniversitesi’nde 25 Eylül-29 Eylül arası ders kayıt haftası olacak eğitim öğretim ise 2 Ekim 2023’te başlayacak. Aynı şekilde Ankara Üniversitesi’nde de eğitim 2 Ekim 2023’te başlayacak ve güz dönemi 7 Ocak 2024’te sona erecek. Son olarak İstanbul Üniversitesi’nde de bu yıl eğitim öğretim 2 Ekim’de başlayacak. Üniversitelerin akademik takvimine girilerek eğitim öğretimin hangi tarihte başlayacağı öğrenilebilir.

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