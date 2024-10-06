Üniversitelerde yeni dönem! Tek alanda eğitim verilecek

Düzenleme: Kaynak: turkiyegazetesi
Üniversitelerde yeni dönem! Tek alanda eğitim verilecek

Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıda, üniversitelerin belirli alanlarda ihtisaslaşması ve marka hâline getirilmesi için yeni eylem planları tartışıldı. Bu planlar hayata geçerse, üniversiteler tek bir alanda eğitim verecek.

Türkiye’de yükseköğretim kurumlarındaki eğitim sisteminde radikal değişiklikler yapılması planlanıyor.

universitelerde-yeni-donem-tek-alanda-egitim-verilecek-yenicag-2.jpg

Türkiye Gazetesi’nden Cüneyt Akçatepe’nin özel haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’nda, ilgili kurumların katılımı ile YÖK’ün kurumsal yapısının değiştirilmesinin yanı sıra Türkiye’deki üniversitelerin dünyadaki sayılı üniversiteler arasına girmesi için atılacak adımlarla ilgili bir toplantı yapıldı.

Üniversiteyi kazanan öğrencilere 10 bin TL ödülÜniversiteyi kazanan öğrencilere 10 bin TL ödül

universitelerde-yeni-donem-tek-alanda-egitim-verilecek-yenicag-1.jpg

Toplantıda, ABD ve İngiltere gibi dünyada marka hâline gelen üniversitelere benzer bir eğitim sisteminin Türkiye’de de uygulanması üzerinde duruldu. Bu konuda farklı öneriler masaya yatırıldı.

universitelerde-yeni-donem-tek-alanda-egitim-verilecek-yenicag-3.jpg

MARKA HALİNE GELECEK

Edinilen bilgilere göre, mevcut üniversitelerdeki müfredatın sil baştan ele alınması kararlaştırıldı.

YÖK'ten yerleştikleri üniversitelere kayıt yaptıramayan adaylarla alakalı açıklamaYÖK'ten yerleştikleri üniversitelere kayıt yaptıramayan adaylarla alakalı açıklama

universitelerde-yeni-donem-tek-alanda-egitim-verilecek-yenicag-4.jpg

Özellikle belli üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşması ve marka hâline getirilmesi için yeni eylem planı hazırlanıyor.

universitelerde-yeni-donem-tek-alanda-egitim-verilecek-yenicag-5.jpg

Bu öneri hayata geçerse örneğin mühendislik eğitimi verilen bir üniversitede aynı zamanda sosyal bilimler eğitimi olmayacak.

Türk Üniversitelerinde yabancılara kadro garantisi!Türk Üniversitelerinde yabancılara kadro garantisi!

universitelerde-yeni-donem-tek-alanda-egitim-verilecek-yenicag-6.jpg

Ya da hem sağlık alanında hem de mühendislik veya sosyal bilimler alanında aynı üniversite bünyesinde eğitim yapılamayacak. Bir anlamda belli üniversitelerin tek bir alana yoğunlaşması sağlanacak.

universitelerde-yeni-donem-tek-alanda-egitim-verilecek-yenicag-7.jpg

Toplantıya katılan kaynaklar “Dünyadaki sayılı üniversitelerde de sistem böyle işliyor. Türkiye’deki üniversitelerin kalitesinin artırılması ve yeni bir yapıya ihtiyaç var. Bir üniversitede hem teknik eğitim hem sosyal bilimler olmamalı. Belli üniversitelerde ihtisaslaşma yoluna gidilecek. Müfredatlar da ona göre belirlenecek” dedi.

universitelerde-yeni-donem-tek-alanda-egitim-verilecek-yenicag-8.jpg

universitelerde-yeni-donem-tek-alanda-egitim-verilecek-yenicag-9.jpg

universitelerde-yeni-donem-tek-alanda-egitim-verilecek-yenicag-10.jpg

universitelerde-yeni-donem-tek-alanda-egitim-verilecek-yenicag-11.jpg

YÖK’ten vakıf üniversitelerine uyarı! Tüm öğrencileri ilgilendiriyorYÖK’ten vakıf üniversitelerine uyarı! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor

universitelerde-yeni-donem-tek-alanda-egitim-verilecek-yenicag-13.jpg

universitelerde-yeni-donem-tek-alanda-egitim-verilecek-yenicag-14.jpg

Son Haberler
133 kişilik zabıta kadrosuna 4 bin başvuru
133 kişilik zabıta kadrosuna 4 bin başvuru
Bir tuhaf deyimi ne anlama geliyor?
Bir tuhaf deyimi ne anlama geliyor?
Trafik cezaları araç ve sürücülere yağmur gibi yağdı
Trafik cezaları araç ve sürücülere yağmur gibi yağdı
Bir temiz deyimi ne anlama geliyor?
Bir temiz deyimi ne anlama geliyor?
Çocuklar neden sporu bırakıyor? Türkiye'de çocuk obezitesi alarm veriyor
Türkiye'de çocuk obezitesi alarm veriyor