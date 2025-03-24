Üniversiteli genç İmamoğlu protestosunda gözaltına alındı! 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı

23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasının sloganı haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' ifadesinin yaratıcısı Berkay Gezgin, dün tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek mitinginin ardından gözaltına alındı.

"SARAÇHANE’DE GÖZALTINA ALINDI"

Gözaltıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Berkay Gezgin’in avukat Cemil Çiçek, müvekkilinin Saraçhane dönüşü gözaltına alındığını duyurdu. Gezgin hakkında suçlamayı bilmediğini ve Gezgin’in halen gözaltında tutulduğunu ifade eden Çiçek, müvekkilinin Esenyurt Atışalanı Polis Merkezi’nde olduğunu açıkladı.