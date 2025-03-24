Üniversiteli genç İmamoğlu protestosunda gözaltına alındı! 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Üniversiteli genç İmamoğlu protestosunda gözaltına alındı! 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı

2019 yılında ‘yenilenen’ İstanbul seçimlerinde CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun sloganı hale gelen ‘Her şey çok güzel olacak’ sözünün mimarı Berkay Gezgin, dün Saraçhane’de gerçekleştirilen eylemden sonra gözaltına alındı.

23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasının sloganı haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' ifadesinin yaratıcısı Berkay Gezgin, dün tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek mitinginin ardından gözaltına alındı.

"SARAÇHANE’DE GÖZALTINA ALINDI"

Gözaltıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Berkay Gezgin’in avukat Cemil Çiçek, müvekkilinin Saraçhane dönüşü gözaltına alındığını duyurdu. Gezgin hakkında suçlamayı bilmediğini ve Gezgin’in halen gözaltında tutulduğunu ifade eden Çiçek, müvekkilinin Esenyurt Atışalanı Polis Merkezi’nde olduğunu açıkladı.

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