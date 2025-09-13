Üniversiteli gencin esrarengiz ölümü

Kaynak: İHA

Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi yaşadığı evde ölü bulundu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ 4. Etap'ta oturan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi A.T.'den bir süredir haber alamayan yakınları A.T.'nin yaşadığı eve geldi. Kapıyı açan yakınları A.T.'yi hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

aw537085-04.jpg

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmadan sonra gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

aw537085-03.jpg

aw537085-02.jpg

aw537085-01.jpg

Son Haberler
İETT otobüsü alev topuna döndü! Yolcular son anda kurtarıldı
İETT otobüsü alev topuna döndü! Yolcular son anda kurtarıldı
Erdoğan'ın başdanışmanı hayatını kaybetti!
Erdoğan'ın başdanışmanı hayatını kaybetti!
Arda Turan olay oldu!
Arda Turan olay oldu!
CHP’den şaşırtan 'Genel Merkez' kararı! Şimdiden arayışa başladılar… Her ihtimal masada…
CHP’den şaşırtan 'Genel Merkez' kararı! Şimdiden arayışa başladılar… Her ihtimal masada…
Kızılcık Şerbeti'ndeki 'yasak aşkı' izleyiciyi öfkelendirdi! “Yayından kaldırılsın”
Kızılcık Şerbeti'ndeki 'yasak aşkı' izleyiciyi öfkelendirdi! “Yayından kaldırılsın”