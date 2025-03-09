Üniversiteli kızlara, ücretsiz yakın dövüş eğitimi

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak, talep üzerine üniversiteli kız öğrencilerin olası saldırılara karşı kendilerini koruyabilmeleri için yakın savunma eğitimi vermeye başladı.

Kredi Yurtlar Kurumu Spor Salonu'nda yapılan, öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği eğitim, 3 ay sürecek. Antrenmana nefes açma, germe ve koşu ile başlayan öğrenciler, fiziksel şiddet ile sopa ve bıçak gibi aletlere karşı kendilerini koruyabilecekleri eğitimler alıyor.

​​​​​​​

"VELİLER DE MEMNUN"

Özellikle kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla bu gönüllü çalışmayı başlattığını ifade eden Şeyhmus Çakmak, hem öğrencilerin hem de velilerin bu durumdan memnun olduğunu söyledi.

​​​​​​​

Son dönemlerde kız öğrencilere yönelik şiddet olaylarında artış görüldüğünü ifade eden Çakmak, "Olukça büyük talep var. Bu talepleri alırken bölge bölge bölüyoruz antrenör arkadaşlarla. Tüm öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Nefes eğitimleri veriyoruz, şiddetsiz çözümler adına yakın savunma eğitimleri veriyoruz.

​​​​​​​

Özellikle şehir dışından üniversiteye gelen kız çocukları için ailelerin akılları kalıyordu. Biz burada üniversiteli kız öğrencilerimizin herhangi bir şiddet olayıyla karşılaştığında kendisini kurtarıp alandan uzaklaşmasının eğitimlerini veriyoruz aslında. Öğrencilerimiz burada savunma eğitimlerinin yanında sosyalleşmeyi de öğrenmiş oluyorlar. Kadın dayanışmasını göstermeye çalışıyoruz aslında. Kadınlar sırt sırta verdiğine neler yapabilir bunu görüyoruz. Kız çocuklarımız ortalama 3 ayda kendisini savunmayı öğreniyor. Biz de bu eğitimleri 3 aylık periyotlara bölerek vermeye çalışıyoruz" dedi.

​​​​​​​

"KADIN DAYANIŞMASINI ORTAYA ÇIKTI"

Çakmak, eğitimler ile öğrenciler arasında bir kadın dayanışmasının da ortaya çıktığını kaydederek, savunma eğitimlerinin tamamen sosyal sorumluluk projesi altında yapıldığını ve hiçbir ücret istenmediğini söyledi. Çakmak, "Kız çocuklarımızın aileleri böyle bir sosyal sorumluluk projesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler.

​​​​​​​

Aileler daha uzun süreli ve çekirdekten eğitimler verilmesini istediler. Biz burada dövüşmeyi, kavga etmeyi değil, kişinin kendisini savunmasını öğretiyoruz. Bunun yanında verdiğimiz nefes eğitimleri ile de vücudu sağlıklı hale getiriyoruz. Bu zamana kadar birçok meslek gurupları için yakın savunma eğitimleri vermiştik. Son dönemlerdeki kadına şiddet olaylarındaki artış bizi bu alana yönlendirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kanalıyla yurtlardaki üniversiteli öğrencilerimize ulaştık ve eğitimlerimizi başlattık" diye konuştu.