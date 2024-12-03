Üniversiteli kızları TIR biçti

İnsana dehşete düşüren kaza, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Hadımköy Yolu Caddesi kız öğrenci yurdu önünde yaşandı. İddiaya göre yurtta kalan 17 yaşındaki J.A. ve 19 yaşındaki E.Y. trafik ışıklarında yayalar için yeşil yandığında yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada 29 yaşındaki F.O. yönetimindeki TIR, durmayarak kırmızı ışıkta geçti. Aracın dorse kısmı 2 kıza çarparak ağır yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekibine haber verdi. Ağır yaralanan 2 kız hastaneye kaldırıldı. Doktorlar 2 kızının hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.

Olaydan sonra kaçan F.O. görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki KGYS kameralarının incelenmesinin ardından polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.