Üniversiteli motokuryeyi defalarca bıçaklayarak öldürene komik ceza verildi. Bu nasıl adalet böyle!

Balıkesir’de üniversite öğrencisi olan 25 yaşındaki Ata Emre Akman’ın cinayete kurban gitmesinin ardından bugün mahkemede karar verildi.

11 Mayıs tarihinde Ata Emre Akman’ın sipariş teslimi sonrasında Erdoğan Özdemir tarafından 25 defa bıçaklanarak katledilmesi sonrasında Akman hayatını kaybetmişti.

Akman’ın acılı annesi Zuhal Akman, saldırıyı gerçekleştiren Erdoğan Özdemir’i babası Orhan Özdemir’in azmettirdiğini iddia etmişti.

Bugün yapılan duruşmada sanık Erdoğan Özdemir’e ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası verilirken, azmettiricilik ile suçlanan baba Orhan Özdemir ise beraat etti.

Cumhuriyet Savcısı tarafından sanık Özdemir ve baba Özdemir’in müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmiş ancak saldırgan Erdoğan Özdemir 18 yaşından küçük olduğu için 24 yıla kadar hapis ile yargılanıyordu.

KURYECİ CİNAYETİ

Türkiye'de ‘kuryeci cinayeti' olarak konuşulan Balıkesir'de üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın bıçaklanarak hunharca öldürülmesi davasının 2'inci celsesi Balıkesir Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Akman'ın bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki E.Ö. 24 yıl hapis cezası alırken, sanığın babası O.Ö. ise beraat etti.

BİRKAÇ YIL SONRA ARAMIZDA OLACAK!

Üniversiteli motokuryeyi vahşi bir şekilde katleden 17 yaşındaki Özdemir’e 24 yıl yıl hapis cezası verildi. Türk ceza hükümlerince 24 yıl hapis cezası verilen bir şahıs hemen hemen cezasının yarısı yıl kadar hapis yattıktan sonra iyi hal gibi kavramlar ile beraber salıveriliyor. Örneğinin çok olduğu ülkemizde, Ata Emre Akman'ı vahşice katleden şahsın birkaç sene sonra salıverilip yine aramızda dolaşacağı yönünde yorumlar yapıldı

İŞTE KATİLİN MOTOKURYEYİ ACIMASIZCA DEFALARCA BIÇAKLADIĞI O GÖRÜNTÜLER!

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta 11 Mayıs'ta meydana gelen olayda, incir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten döndüğü esnada E.Ö. tarafından önü kesildi.

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayıp olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, Akman, kanlar içinde motosikletinin üzerine yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucu Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinden sonra Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir’de bir zincir restoranda, harçlık çıkarmak için motokurye olarak çalışan Ata Emre Akman’ı, 25 bıçak darbesiyle öldüren 17 yaşındaki E.Ö.’nün ifadesi, ortaya çıktı.

Saldırının ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan E.Ö.’nün, verdiği ifadede, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım” dediği ortaya çıktı.

E.Ö.’nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binada bulunan başka bir daireye sipariş getirdiği ortaya çıktı. E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" ifadesini kullandığı belirtildi.