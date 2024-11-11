Üniversiteli öğrencilerden çevre temizliği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Üniversiteli öğrencilerden çevre temizliği

SUBÜ Hendek MYO "Etkinlik Atölyesi Topluluğu" ile "Gönüllülük Çalışmaları" dersinin öğrencileri, Hendek Muammer Sencer Caddesi'ni temizleyerek çevre kirliliğine dikkat çektiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Hendek Meslek Yüksekokulu'nun "Etkinlik Atölyesi Topluluğu" ve "Gönüllülük Çalışmaları" dersi öğrencileri, Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak koordinasyonunda Hendek Muammer Sencer Caddesi'ni temizledi. Vatandaşların da destek verdiği öğrenciler cadde boyunca atılan çöplerin yanı sıra sigara izmaritlerini de topladı. Böylelikle yaşanılan çevrenin kirletilmesine ve sigaranın insan sağlığının yanı sıra çevreye yönelik zararlarına da dikkat çekildi.

​​​​​​​Toplum için yararlı ve farkındalık oluşturacak etkinlikler yapmaya çalıştıklarını söyleyen Etkinlik Atölyesi Topluluğu Akademik Başkanı Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak, "Dönem başından itibaren özellikle Hendek ilçe merkezinde görünür olmaya gayret ediyoruz. Gayemiz hem öğrencilerimiz hem de vatandaşlarımız nezdinde çevre temizliğinden doğaya, kitap okuma alışkanlığından yardımseverliğe kadar birçok iyiliğe dikkat çekmek. Faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.

Üniversiteli öğrencilerden çevre temizliği

Üniversiteli öğrencilerden çevre temizliği

Son Haberler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Macaristan’da
Yerlikaya Macaristan'da
Bodrum’da 33 kaçak göçmen yakalandı
33 kaçak göçmen yakalandı
Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama. Mahkemeye sevk edilirken konuştu
Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama. Mahkemeye sevk edilirken konuştu
80 yıllık dev şirket iflas etti: Krize daha fazla dayanamadı
80 yıllık dev şirket iflas etti: Krize daha fazla dayanamadı
Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı