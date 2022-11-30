Üniversitenin aracında paket paket uyuşturucu!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı aracı durdurdu.
Şüpheli araçta eğitimli köpek ile yapılan aramada 7 valiz içinde 98 paket halinde 53 kilo skunk ile 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi.
Piyasa değeri toplam 3 milyon TL olan uyuşturucuya el koyan polis, sürücü ile şüpheli araca öncülük yapan 34 EYJ 640 plakalı aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
2 şüphelinin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.(AA)
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