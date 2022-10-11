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Üniversiteye hazırlanan genç kız merkezinde intihar etti

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 23:11
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Üniversiteye hazırlanan genç kız merkezinde intihar etti

Üniversiteye hazırlanan genç kız merkezinde intihar etti
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde HMT21 Plaza isimli iş yerinde iddiaya göre kaçak işletme olan üniversiteye hazırlık kurs merkezinden atlayan 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde dün saat 16.30 sularında Hivda Demir (17) isimli genç kız iddiaya göre, HMT21 Plaza isimli iş yerinde bulunan ve kaçak olduğu ileri sürülen kurs merkezinde sınava hazırlanan kuzeninin yanına gitti. Kurs merkezinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı bunalıma giren genç kız 3’üncü kattan atladı. Beton zemine çakılan Demir, ağır yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demir’e olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Demir’in yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

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