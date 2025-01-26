Ünlü 2 markanın ürünleri toplatılıyor! Çocuk sağlığını hiçe saydılar

BAKANLIK İFŞA ETTİ! BU ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAKLANDI! ÜNLÜ MARKA DA LİSTEDE

Ticaret Bakanlığı, ‘Güvensiz Ürün Sistemi’ üzerinden çocukların sağlığını riske atan ürünleri ifşa etti. Bu kapsamda, 2 çocuk ürünü için daha yasak kararı alındı. Bakanlık, açıklanan ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Ticaret Bakanlığı vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kıyafet, oyuncak, makyaj ve temizlik malzemeleri gibi ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine 2 markayı daha ekledi.

ÇOCUK ÜRÜNLERİNE YASAK KARARI

Ticaret Bakanlığı, 23 Ocak tarihinde çocuklara yönelik 3 ürünü piyasadan toplatmaya karar vermişti. Bu ürünler arasında "Sasta" marka çocuk saatleri, "Can Sport" marka Zıplama Topu ve "Little Chef" marka küçük oyuncaklar yer alıyordu. Bakanlık, "Sasta" marka çocuk saatlerinin yüksek miktarda kurşun içerdiğini, zıplama topu ve küçük oyuncakların ise "boğulma riski" taşıdığını belirtti.

İKİ YENİ ÇOCUK ÜRÜNÜ YASAKLANDI

Bakanlık, iki çocuk ürününün daha piyasadan toplatılmasına karar verdi. "Biricik Kids" markasına ait çocuk eşofman takımı ve "Lisans Kırtasiye Ofis Gereçleri" markalı boya kalemleri ve boya malzemeleri yasaklandı. Bakanlık, "Biricik Kids" markalı eşofman takımının yasaklanma gerekçesini "Küçük Çocuk Kullanımı Amaçlı Giysiler Dekoratif Kordon İçermemelidir" şeklinde açıkladı. Boya kalemlerinin ise "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve EN 71-1 Standardına Göre Ürün Küçük Parça Testinden Kalmıştır" ifadeleriyle yasaklandığı belirtildi.