Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti

Hollywood filmlerine ev sahipliği yağan Bahamalar'ın Exuma Cay Adalar Zinciri'ndeki Little Pipe Cay, satışa çıktı.

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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 1

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Bahamalar'daki 350 adadan oluşan Exumas takımadalarında yer alan Little Pipe Cay adlı ünlü ada satışa çıktı.

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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 2

Johnny Deep’in yer aldığı Karayip Korsanları serisinde Daniel Craig’İn oynadığı James Bond filmi Casino Royal’in bazı kısımlarının çekildiği Little Pipe Cay, 500 metrekarelik ana malikanenin yanı sıra dört misafir evine ve çeşitli eğlence alanlarına sahip.

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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 3

Adanın yüzlerce metrelik rıhtımının ise her türlü tekneyi barındırabileceği ve bir süper yatı ağırlayabileceğini açıkladı.

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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 4

Bununla birlikte, Miami ve Palm Beach’e sadece 430 km uzaklıktaki ada; yüzme havuzu, spa ve su sporları ekipmanları gibi özellikleri ile de dikkat çekiyor.

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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 5

Little Pipe Cay, ayrıca yeni sahibine kolaylık sağlamak için depo binaları ve çeşitli dükkanların bulunduğu mini bir köye de sahip.

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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 6

Ada aynı zamanda, Johnny Depp, Tyler Perry ve David Copperfield'ın evlerinin bulunduğu diğer adalarla da komşu.

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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 7

ABD basını 100 milyon dolarlık mülkün potansiyel alıcıları arasında, şu anda Bahamalar’da olan 42 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian ve Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady'nin olduğunu öne sürdü.

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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 8

Bahamalar’da fiyatı yarım milyon dolar ile 62 milyon dolar arasında değişen toplam 75 ada bulunuyor ve hepsi de kiralanmış durumda bulunuyor.

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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 9

Ancak Little Pipe Cay bağımsız bir ada olduğu için, bu durum alıcının adanın gerçek sahibi olacağı anlamına geliyor.

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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 10

Öte yandan ada, Shipston Group'un kurucusu Michael Dingman'a ait. Dingman, 1996 yılında ABD vatandaşlığından Bahama pasaportu için vazgeçti ve bu ona potansiyel olarak milyonlarca dolar vergi kazandırdı.

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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 11

Dingman ve ailesi tarafından, adaya bir su filtreleme tesisi, bir tatlı su depolama sistemi, bir elektrik santrali ve bir yer altı elektrik şebekesi eklendi.

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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 12

Digman, 2017'de hayatını kaybettikten sonra, ailesi adayı kiralamaya başladı.

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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 13

Adanın yıllık işletme maliyetinin yılda yaklaşık 1,5 milyon dolarr olduğu belirtilirken, aile burayı gecelik 75 bin dolardan (yaklaşık 1,5 milyon lira) kiralıyor.

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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 14

38 dönümlük deniz cennetinin fiyatı ise 100 milyon dolar (yaklaşık 1,9 milyar lira) olarak duyuruldu.

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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 15
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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 16
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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 17
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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 18
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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 19
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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 20
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Ünlü ada satışa çıktı fiyatı belli oldu. Karayip Korsanları filmi çekilmişti 21
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