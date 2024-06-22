Ünlü ağrı kesici firması Avrupa'dan çekiliyor. Türkiye'de girmediği ev kullanmayan kişi yok

Başımız başta olmak üzere ağrı hissettiğimiz anlarda imdadımıza koşan ilaçların başında yer alan Novalgin'in üretimini sonlandıracağını açıklaması hem sektörde hem de kırılgan yapıya sahip hastalarda şok etkisi yaptı.

Türkiye'de girmediği ev, kullanmayan çok az insanın olduğu Novalgin'in üretimini sonlandıracak olması Türkiye'de de şok etkisi yarattı. Doktorların ağrı kesici olarak verdiği ilaçların başında yer alan Novalgin'in yerine 2025 yılından sonra alternatif ilaçlar kullanılacak.

İlaç şirketi Euroapi'nin ağrı kesici Novalgin üretimini durduracağı bildirildi. Buna göre, Frankfurt-Höchst'teki üretim 2025 yılında sona erecek. Novalgin ticari adıyla bilinen metamizol etken maddesi, ibuprofenden sonra Almanya'da da en sık reçete edilen ağrı kesicilerden biri.

Novalgin son fabrikasının da kapatılacak olması endişe ve tepkileri de beraberinde getirdi. Pro Generika derneğinin Genel Müdürü Bork Bretthauer "Almanya en önemli ağrı kesicinin son üretim tesisini de kaybetmek üzere. Açık yaralara küçük yara bantları yapıştırıyorlar" dedi.

Metamizol 1922 yılında eski Hoechst şirketi tarafından Novalgin ticari adıyla Almanya pazarına sunuldu. Bugün Almanya'daki çeşitli ilaç şirketleri metamizol sunmaktadır, ancak hiç kimse aktif maddeyi kendisi üretemiyor.

Almanya pazarı için gerekli olan 1.100 ton metamizol etken maddesinin büyük bir kısmı halihazırda Çin'den geliyor. Euroapi'deki üretim durdurulduğunda bu durum tamamen ortadan kalkacak. Euroapi, Frankfurt-Höchst'te yaklaşık 90 çalışanıyla günün her saati metamizol üretiyordu.