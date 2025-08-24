Ünlü akademisyen hayatını kaybetti!

Belgesel yönetmeni ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Vefat haberinden sonra bir taziye mesajı paylaşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Yusuf Adıgüzel, “Üniversitemizin değerli hocası ve usta belgesel yönetmeni Prof. Zaur Mükerrem’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi camiasına başsağlığı diliyorum. Onu her zaman saygı ve özlemle anacağız” ifadelerini kullandı.

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Barış Kılınç ise paylaştığı mesajda, "Fakültemize büyük katkılar sunmuş, sinemaya ve belgesele adanmış bir ömrün sahibi Prof. Zaur Mükerrem’i kaybettik. Onu yalnızca derslerinde değil, fakültemize kattığı değerli çalışmalarda ve sohbetlerimizde dahi entelektüel birikimi, sinemaya dair derin bakışı ve belgesele kattığı özgün yorumlarıyla hatırlayacağız" sözlerini sarf etti.

PAZARTESİ GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Prof. Dr. Zaur Mükerrem için 25 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00’da İletişim Bilimleri Fakültesi önünde tören gerçekleştirilecek. Törenin ardından Anadolu Üniversitesi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Mükerrem'in cenazesi Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.