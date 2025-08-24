Ünlü akademisyen hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü akademisyen hayatını kaybetti!

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin emekli öğretim üyesi, usta belgesel yönetmeni ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Belgesel yönetmeni ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Vefat haberinden sonra bir taziye mesajı paylaşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Yusuf Adıgüzel, “Üniversitemizin değerli hocası ve usta belgesel yönetmeni Prof. Zaur Mükerrem’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi camiasına başsağlığı diliyorum. Onu her zaman saygı ve özlemle anacağız” ifadelerini kullandı.

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Barış Kılınç ise paylaştığı mesajda, "Fakültemize büyük katkılar sunmuş, sinemaya ve belgesele adanmış bir ömrün sahibi Prof. Zaur Mükerrem’i kaybettik. Onu yalnızca derslerinde değil, fakültemize kattığı değerli çalışmalarda ve sohbetlerimizde dahi entelektüel birikimi, sinemaya dair derin bakışı ve belgesele kattığı özgün yorumlarıyla hatırlayacağız" sözlerini sarf etti.

mmmm.jpg

PAZARTESİ GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Prof. Dr. Zaur Mükerrem için 25 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00’da İletişim Bilimleri Fakültesi önünde tören gerçekleştirilecek. Törenin ardından Anadolu Üniversitesi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Mükerrem'in cenazesi Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Son Haberler
Samsunspor'un tarihi Panathinaikos maçı bilet fiyatları belli oldu
Samsunspor'un tarihi Panathinaikos maçı bilet fiyatları belli oldu
Adana’da feci kaza: otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaşamını yitirdi
Adana’da feci kaza: otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaşamını yitirdi
Belediye başkanı eleştirilere dayanamadı, istifa etti
Belediye başkanı eleştirilere dayanamadı, istifa etti
Çanakkale’de 56 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çanakkale’de 56 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
Bursa'da feci kaza Baba- kızı ayırdı!
Bursa'da feci kaza Baba- kızı ayırdı!