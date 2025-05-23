Ünlü akademisyenin cesedi bulundu! Öyle bir yerden çıktı ki dünya şok oldu…

Rusya’nın Volgograd kentinde bulunan ve İkinci Dünya Savaşı’nda yaşamını yitirenlere adanmış olan 'Anavatan Çağırıyor' heykelinin tepe bölümünde bir ceset bulundu. Soruşturma Komitesi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, hayatını kaybeden kişinin bedeninin anıtın iç kısmında tespit edildiği belirtildi.

CANSIZ BEDEN TANINMIŞ BİR İSME AİT

Başlangıçta turist olduğu sanılan kişinin kimliği daha sonra netlik kazandı. Rus haber portalı V1.ru’nun verdiği bilgiye göre ölen kişi, Moskova Devlet Beden Eğitimi Akademisi’nin müdürü olan 68 yaşındaki Nikolay Cesnokov’du.

HEYKELİ GEZERKEN FENALAŞMIŞ

Yerel basında yer alan haberlere göre Cesnokov, 2025 yılının mayıs ayında, anıta düzenlenen bir geziye katılmış ve burada rahatsızlanmıştı.

Olay esnasında yanında bulunan meslektaşlarının müdahaleleri sonuçsuz kaldı.

Yetkililer, Chesnokov'un ölümüne ilişkin ön soruşturma başlattı, ancak vücudunda herhangi bir darp veya şiddet izi bulunmadığını açıkladı.

Cesnokov, Volgograd'a, ülkedeki üniversiteler arası bir spor festivaline katılmak amacıyla gitmişti. Anıtın yakınındaki ebedi ateşe çiçek bıraktıktan sonra, heykelin iç kısmına girdiği bildirildi.

Heykelin iç kısmı, küçük bir oda şeklinde tasarlanmış olup, ahşap zeminli ve banklı bir alan olarak tanımlanıyor. Bu bölüme bir kapak aracılığıyla erişiliyor.

Bazı kaynaklar, bu ziyaretin yetkililer tarafından onaylanmadığını öne sürdü. Olay yerine sağlık ekipleri ulaşmadan önce hayatını kaybettiği belirtildi.

Ancak cesedin günlerce orada nasıl kaldığı henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SOVYET MİMARİSİNİN SİMGESİ

Anavatan Çağırıyor heykeli, 1967 yılında Yevgeny Vuchetich tarafından tasarlanmış ve Mamayev Kurgan tepesine inşa edilmiştir.

Dünyanın en uzun kadın figürlü heykeli unvanına sahip olan yapı, Stalingrad Muharebesi'nde hayatını kaybeden Sovyet askerlerini anmak amacıyla yapılmış olup, 85 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en uzun heykellerinden biridir.