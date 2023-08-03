Ünlü akıllı telefon üreticisi olan marka logo değiştirdi

Çin merkezli teknoloji şirketi Oppo, logo değiştirme kararı aldı. Sitesindeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü akıllı telefon üreticisi olan marka logo değiştirdi

OPPO sessiz sedasız logo değiştirdi.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Çinli akıllı telefon üreticisi kendisiyle özdeşleşen yeşil arka planlı logosuna veda etti. Daha sade ve siyah arka planlı bir logo kullanmaya başladı.

Bu değişiklik kullanıcılar tarafından OPPO’nun Çin sitesinde fark edilirken, kısa süre sonra şirketin resmi TikTok hesabından yaptığı açıklamayla tescillendi.

Logo değişikliğiyle daha çağdaş bir marka imajını şekillendirmeyi amacı şeklinde açıklarken, yeşil rengin markanın önemli bir parçası olacağı konusunda da güvence verdi.

İŞTE ESKİ VE YENİ LOGO

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