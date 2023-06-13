Ünlü aktör hayatını kaybetti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

'1941', 'Hair', 'Everwood' gibi yapımlarla tanınan ve Hollywood'da bir çok yapımda yer alan 71 yaşındaki Treat Williams, ABD'nin Vermont eyaletindeki çiftliğinin yakınlarında motosikletiyle otoparka girmek isteyen bir otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

Aracın ani manevrası karşısında çaresiz kalan Treat Williams’ın kazadan sonra ambulans helikopteriyle New York’a götürüldüğü fakat burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Kaza sırasında kask taktığı açıklanan Treat Williams’ın motosikletinden uçtuğu belirtildi. Williams’a çarpan aracın sahibi Ryan Koss’un kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı duyurulurken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.