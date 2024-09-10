Ünlü aktör hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü aktör hayatını kaybetti

Irkçı önyargıların ve ciddi bir kekemeliğin üstesinden gelerek sahne ve ekranın ünlü bir ikonu haline gelen ve sonunda derin, buyurgan sesini CNN, Aslan Kral ve Darth Vader'a ödünç veren James Earl Jones 93 yaşında öldü.

Aktörün menejeri Barry McPherson, Jones'un Pazartesi sabahı New York'un Hudson Valley bölgesindeki evinde öldüğünü doğruladı. Aktör ve ses sanatçıcı olarak haklı bir üne sahip olan emektar yıldızın ölüm nedeni henüz belli değil.

1965'te As the World Turns'de ilk Afrikalı Amerikalı oyunculardan biri olan ve 80'li yaşlarına kadar bu rolü sürdüren öncü aktör, iki Emmy, bir Altın Küre, iki Tony Ödülü, bir Grammy, Ulusal Sanat Madalyası ve Kennedy Center Onur Ödülü kazandı. Ayrıca kendisine fahri Oscar ve yaşam boyu başarı için özel bir Tony Ödülü verildi.

Hayatının sonlarında, alaycı bir mizah anlayışı ve vahşi bir çalışma alışkanlığıyla zarif bir figür haline geldi.

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