Ünlü aktör hayatını kaybetti

Aktörün menejeri Barry McPherson, Jones'un Pazartesi sabahı New York'un Hudson Valley bölgesindeki evinde öldüğünü doğruladı. Aktör ve ses sanatçıcı olarak haklı bir üne sahip olan emektar yıldızın ölüm nedeni henüz belli değil.

1965'te As the World Turns'de ilk Afrikalı Amerikalı oyunculardan biri olan ve 80'li yaşlarına kadar bu rolü sürdüren öncü aktör, iki Emmy, bir Altın Küre, iki Tony Ödülü, bir Grammy, Ulusal Sanat Madalyası ve Kennedy Center Onur Ödülü kazandı. Ayrıca kendisine fahri Oscar ve yaşam boyu başarı için özel bir Tony Ödülü verildi.

Hayatının sonlarında, alaycı bir mizah anlayışı ve vahşi bir çalışma alışkanlığıyla zarif bir figür haline geldi.