Ünlü aktör Samir Salim otobüste bıçaklandı

Berlin’de 24 yaşındaki Alman aktör Samir Salim, bir toplu taşıma aracında kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, genç oyuncunun Berlinale film festivalinden döndüğü gece Spandau semtinde meydana geldi.

Polis kaynaklarına göre, otobüste bir yolcu, oturma düzeniyle ilgili tartışmaya girdi. Kavga büyüyünce, Salim ve bir başka yolcu agresif davranan kişiyi açık kapıdan dışarı çıkardı. Ancak adam bir süre sonra geri dönerek bıçak çekti ve Salim’e saldırdı. Bıçağın dizine saplandığı genç oyuncu yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Salim’in ameliyata alındığı bildirildi. Menajeri Michaela Marmulla, oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak ciddi bir operasyon geçirdiğini açıkladı. “Büyük bir talihsizlik yaşadı ama şans eseri daha kötü bir şey olmadı” diyen Marmulla, Salim’in barışçıl ve yardımsever bir insan olduğunu vurguladı.

Berlin polisi olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Saldırganın kimliği ve motivasyonu araştırılırken, toplu taşıma güvenliği yeniden gündeme geldi. Yetkililer, benzer olayları önlemek için ek önlemler almayı değerlendirdiklerini açıkladı.