Ünlü aktris sevenlerini yasa boğdu: Bugün toprağa verilecek

Fransa’nın sevilen oyuncularından Christiane Conil, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Kızı Tina tarafından 24 Nisan günü sosyal medya üzerinden yapılan duygusal açıklamayla ölüm haberi kamuoyuna duyuruldu. Tina, "Hepinize barış ve sevgi dolu düşünceleriniz için teşekkür ederim" ifadeleriyle annesinin vefatını paylaştı. Sanat dünyasında derin bir iz bırakan Conil’in ölüm nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SEKİZ SEZON BOYUNCA ROL ALDI

Christiane Conil, özellikle Fransa’da büyük ilgiyle izlenen ve yıllarca ekranlarda kalan Plus Belle la Vie adlı dizide canlandırdığı karakterlerle tanınıyordu. Sekiz farklı sezonda yer alan Conil, dizinin ilk sezonunda bir ANPE danışmanını, ikinci sezonda Anne Bocara’nın kuzenini, 19. sezonda ise Barrault’nun ofisinde çalışan temizlikçiyi canlandırdı. Toplamda 11 bölümde yer alan usta oyuncu, dizinin Marsilya’daki hayali Mistral mahallesinde geçen hikâyesine renk kattı.

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TİYATRODA DA VARDI

Ekran performansının yanı sıra Christiane Conil, Fransız sinemasında da dikkat çekici roller üstlendi. “La French”, “L’enquête Corse”, “Un homme à la hauteur”, “La Veuve Saverini” ve “Taxi 3” gibi filmlerde rol alan oyuncu, 2020 yapımı “La Veuve Saverini” filmindeki performansıyla takdir toplamıştı.

Tiyatro sahnesinde de varlığını sürdüren Conil, Marcel Pagnol’un ünlü eseri “Marius”da Fanny’nin annesi Honorine karakterini canlandırmıştı. Oyun dünyasında onunla çalışan Dans la Cour des Grands tiyatro topluluğu, yaptığı açıklamada onu “Büyük yeteneğe sahip bir oyuncu, canlandırdığı her karaktere duygu ve cömertlik katan bir sanatçı” olarak tanımladı.

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YENİ PROJELERE HAZIRLANIYORDU

Vefatından kısa bir süre önce bile aktif bir sanat hayatı sürdüren Christiane Conil, yeni projelere hazırlanıyordu. Ünlü Fransız oyuncular Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy ve Isabelle Carré ile birlikte Jean Valjean adlı filmde yer alacaktı. Aynı zamanda Camille Razat ve Hugo Becker’in başrollerinde olduğu yeni polisiye dizi Les Disparues de la gare’da da kamera karşısına geçmesi bekleniyordu.

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CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Christiane Conil için düzenlenecek cenaze töreni 30 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kızı tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 14.30’da Saint-Pierre Funeraryum’unda bir saygı duruşuyla başlayacak tören, 15.30’da yapılacak sivil merasimle devam edecek.

Christiane Conil’in ölümü, Fransız sanat camiasında büyük bir boşluk yarattı. Hem ekranlarda hem de sahnede başarıyla var olmuş, zarafeti ve oyunculuk yeteneğiyle izleyicilerin kalbinde yer etmiş bu değerli ismin anısı, gelecek kuşaklara ilham vermeye devam edecek.