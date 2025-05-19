Ünlü alkol devi iflas ediyor! Yılların markası tarihe karışıyor

Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan köklü şarap markası Ebrosia, mali darboğaz sebebiyle iflas başvurusunda bulundu. 1997 yılında Rüdiger Kleinke tarafından kurulan firma, özellikle 2010’lu yıllarda yakaladığı büyüme ivmesini son yıllarda sürdüremedi.

Şirketin merkezi Delitzsch kasabasında yer alan Ebrosia, 8 Mayıs itibarıyla resmi olarak iflas sürecine girdiğini açıkladı. Kuruluşundan bu yana sektörde önemli bir yer edinen marka, online satış kanallarını da aktif şekilde kullanarak geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştı.

Ancak son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, tüketicilerin harcama alışkanlıklarındaki radikal değişiklikler ve indirim marketlerine yönelimin artması, Ebrosia'nın gelirlerinde ciddi düşüşlere yol açtı.

Ebrosia’nın kurucusu ve Genel Müdürü Rüdiger Kleinke, mevcut mali krizin temelinde bu davranış değişikliklerinin yattığını ifade etti. Ayrıca yükselen faiz oranları da şirketin yeniden yapılandırma çabalarının önüne geçen diğer bir etken olarak öne çıktı.

EBROSİA İFLASIN EŞİĞİNDE

Ebrosia, özellikle 2010’lu yıllarda bölgesel bir başarı hikayesine dönüşmüş, küçük bir işletmeden tanınan bir markaya evrilmişti. Ancak aynı başarıyı günümüzün zorlayıcı ekonomik koşullarında sürdüremeyen şirket, iflas koruması yoluna gitmek zorunda kaldı.

Her şeye rağmen şirketin tamamen kapanması söz konusu değil. Kleinke, iflas sürecinin başlatıldığını fakat faaliyetlerin devam edeceğini belirterek iyimserliğini korudu.

Delitzsch'teki merkez ofisin durumu ise henüz netlik kazanmadı. Şirketin iflas yöneticisi, önümüzdeki süreçte bu konuda nihai kararı verecek.