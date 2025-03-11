Ünlü antrenör hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü antrenör hastaneye kaldırıldı

En son Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol’a antrenörlük yapan Ufuk Sarıca, beynine pıhtı atması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Sarıca'nın hastanede kontrol altında tutulduğu ve sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol’un eski antrenörlüğünü yapan Ufuk Sarıca’nın beynine pıhtı attığı ve hastanede acil müdahale ile hayati tehlikeyi atlattığı bilgisi alındı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin sonrasında hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen Ufuk Sarıca’nın tedavisi hastanede sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Karşıyaka Basketbol Takımımızın eski Başantrenörü Ufuk Sarıca’nın, yaşadığı rahatsızlığın ardından büyük üzüntüyle hastaneye kaldırıldığı ögrendik.

Türk basketbolunun en önemli isimlerinden birisi olan Ufuk Sarıca’nın Muğla’da hayati bir rahatsızlık geçirdiği Beyninde pıhtı atan Sarıca’nın hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiğini ögrendik.

Süreci takip ediyoruz ailesine ve sevenlerine. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ufuk.jpg

UFUK SARICA KİMDİR?

Türk basketbol antrenörü ve eski profesyonel basketbolcu Ufuk Sarıca, 13 Haziran 1972 tarihinde dünyaya geldi. Son olarak Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka'nın baş antrenörlüğünü yapmıştır. Sarıca, 98'i a millî takım olmak üzere toplamda 187 kez millî formayı giymiştir.

Oyunculuk döneminde kısa forvet ve şutör gard pozisyonlarında görev aldı. Efes Pilsen'de oynadığı dönemde pek çok başarıda rol sahibi olmuştur. Beşiktaş takımında yardımcı antrenörlük ve baş antrenörlük yaptıktan sonra, Anadolu Efes'te 1 yıl baş antrenörlük yaptı. 2012 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğüne geçti ve 2016 sezonu için Beşiktaş ile anlaşmıştır. 2019 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğüne geçmiştir. Ocak 2017'de Türkiye millî basketbol takımının başına gelmiştir.

Son Haberler
Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu: VAR’a tanıdık isim atandı
Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu: VAR’a tanıdık isim atandı
Bu Kez adres Erzurum! Bu teröre kim dur diyecek: Sokak köpekleri sürü halinde çocuğu parçaladı
Bu Kez adres Erzurum! Bu teröre kim dur diyecek: Sokak köpekleri sürü halinde çocuğu parçaladı
Bakan Yumaklı: İHA kullanan Avrupa’da ilk, dünyada 2’nci ülkeyiz
Bakan Yumaklı: İHA kullanan Avrupa’da ilk, dünyada 2’nci ülkeyiz
Bir günde 5 kadın daha cinayete kurban gitti!
Bir günde 5 kadın daha cinayete kurban gitti!
Terk edilmiş alanlarda hayatın yeniden doğuşu! İnsansız şehirlerde ekolojik mucize:
Terk edilmiş alanlarda hayatın yeniden doğuşu! İnsansız şehirlerde ekolojik mucize: