Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, 90'lı yıllarda kendine has yorumu büyük beğeni toplamıştı.

Sen de Gittin, Kime Bu İnat, Ağla Gözbebeğim gibi şarkılarıyla çok sevilen Cansever, bir süre bazı hastalıkları nedeniyle müzik piyasasından çekilmişti.

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU

Bir süredir Almanya'da bulunan sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurdu. Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini açıklayan sanatçı, hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzdü.

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan şu ifadeleri kullandı:

Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım.

Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum